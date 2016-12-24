Successo per l’iniziativa ‘Babbo Natale alla Villa Comunale’
Slitta trainata da cani, banda musicale e doni ai bambini alla Villa Comunale di Reggio Calabria per un momento di festa
24 Dicembre 2016 - 18:05 | di Redazione
È stata particolarmente apprezzata l’iniziativa tenutasi all’interno della Villa Comunale di Reggio Calabria organizzata dall’ASD “Intorno a me mille colori”, TMA Calabria metodo Caputo-Ippolito, Comitato Corso Sud e Circolo Cinofilo Campo scuola del Griso.
Babbo Natale con la slitta trainata da cani assieme alla banda musicale Orchestra giovanile dello Stretto “Vincenzo Leotta” hanno intrattenuto grandi e piccini per tutta la sera.
Babbo Natale ha poi consegnato ai bambini che hanno fatto richiesta dei piccoli doni. Un altro momento aggregativo, fortemente voluto dal Comitato Corso Sud alla Villa comunale per venire incontro in particolare alle esigenze dei più piccoli.
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