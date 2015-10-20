Successo per ‘Together in Expo 2015’ con l’arrivo di bambini da tutto il mondo

di Daniela Bonanno Conti – Si è svolta nei giorni scorsi la manifestazione “Together in Expo 2015” con le relative premiazioni. Si tratta di un progetto realizzato da MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e da Expo Milano 2015, rivolto ad indirizzare le prossime generazioni verso una educazione all’alimentazione che eviti gli sprechi, contrasti l’obesità e sia solidale verso le popolazioni più povere. Per l’occasione sono arrivati all’Esposizione Universale bambini provenienti da tutto il mondo, partendo dalla scuola dell’infanzia sino alla secondaria di secondo grado. In questa particolare circostanza, è stato dato un contributo multimediale incentrata sui temi dell’alimentazione sostenibile, solidale ed equa. In particolare i bambini provenivano da dodici Paesi (Belgio, Brasile, Eritrea, Etiopia, Italia, Germania, Malta, Olanda, Polonia, Romania, Turchia). Tra i progetti ambiziosi più realizzati: un I-book, un sito web con contenuti interattivi, un video-musicale sulla tematiche dello spreco alimentare. I progetti più creativi sono stati premiati. “Le tematiche della nutrizione e della lotta agli sprechi sono state proposte alle scuole di tutto il mondo, ha ribadito Piero Galli, direttore generale Sales and Entertainment di Expo Milano 2015, in quanto si tratta di questioni importanti e trasversali. Nei prossimi anni toccheremo i 9 miliardi di abitanti e il problema della nutrizione mondiale sarà esponenziale; se non avremo intrapreso politiche adeguate a riguardo. Con questo progetto abbiamo voluto sensibilizzare le nuove generazioni sulle relative emergenze che coinvolgono il futuro del mondo”.