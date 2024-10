Suicidio al Granillo, Falcomatà: ‘Una tragedia che colpisce tutta la città’

Sono queste le parole del sindaco Giuseppe Falcomatà, questa mattina ai microfoni di CityNow, subito dopo aver appreso del tragico suicidio avvenuto allo stadio Oreste Granillo.

“Voglio esprimere vicinanza alla famiglia ed a tutti i congiunti. Si tratta di un gesto eclatante sia per la location che per il modo in cui tutto è avvenuto. È davvero la notizia peggiore che ci potessimo aspettare questa mattina al risveglio”.