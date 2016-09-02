City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Sul Lungomare Falcomatà il 5° Raduno ‘Party in 500’

Domenica 4 settembre sul Lungomare Falcomatà sfilata di auto storiche con partenza alle 8, corteo in città e premiazioni a Lazzaro: il programma del 5° raduno

02 Settembre 2016 - 19:14 | di Vincenzo Comi

Il Club Fiat 500 di Reggio Calabria al 5° raduno Party in 500 sul Lungomare Falcomatà

Il Club Fiat 500 di Reggio Calabria organizza il 5° Raduno “Party in 500”. La manifestazione si svolgerà questa domenica 4 settembre, con partenza alle ore 8.00, sul primo tratto del Lungomare Falcomatà.

Il presidente del sodalizio reggino, Angelo Amaddeo fa sapere che “in questo grande evento i cinquecentisti del Club Fiat 500, assieme a quelli provenienti da tutta la Calabria e parte della Sicilia, metteranno in mostra le loro mitiche autovetture e riempiranno la città strombazzando con i loro clacson e la loro musica”. Alle 11.00 il corteo di auto storiche sfilerà per le strade del centro proseguendo, successivamente, verso Lazzaro dove, all’interno di un locale, avverranno le premiazioni con spettacolo e divertimento per tutti i partecipanti. Sarà, quindi, una giornata di festa e di coinvolgimento anche per i cittadini che potranno riammirare le mitiche utilitarie, apprezzate per anni sulle strade.

Il Club Fiat 500 è impegnato con successo in eventi ludici ma anche culturali. Il presidente Amaddeo e tutti i componenti il sodalizio intendono sempre coniugare l’aspetto legato al divertimento con la cultura. Anche quest’anno il Club Fiat 500, infatti, farà coincidere raduno, orari e location con l’apertura del Nuovo Museo Archeologico di Reggio Calabria. Tutti i Cinquecentisti provenienti da fuori città avranno quindi modo di poterlo visitare.

Tre giovani in posa sorridenti alla serata Ladies Night al Calajunco

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Reggio Calabria Motori
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?