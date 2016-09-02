Sul Lungomare Falcomatà il 5° Raduno ‘Party in 500’

Il Club Fiat 500 di Reggio Calabria organizza il 5° Raduno “Party in 500”. La manifestazione si svolgerà questa domenica 4 settembre, con partenza alle ore 8.00, sul primo tratto del Lungomare Falcomatà.

Il presidente del sodalizio reggino, Angelo Amaddeo fa sapere che “in questo grande evento i cinquecentisti del Club Fiat 500, assieme a quelli provenienti da tutta la Calabria e parte della Sicilia, metteranno in mostra le loro mitiche autovetture e riempiranno la città strombazzando con i loro clacson e la loro musica”. Alle 11.00 il corteo di auto storiche sfilerà per le strade del centro proseguendo, successivamente, verso Lazzaro dove, all’interno di un locale, avverranno le premiazioni con spettacolo e divertimento per tutti i partecipanti. Sarà, quindi, una giornata di festa e di coinvolgimento anche per i cittadini che potranno riammirare le mitiche utilitarie, apprezzate per anni sulle strade.

Il Club Fiat 500 è impegnato con successo in eventi ludici ma anche culturali. Il presidente Amaddeo e tutti i componenti il sodalizio intendono sempre coniugare l’aspetto legato al divertimento con la cultura. Anche quest’anno il Club Fiat 500, infatti, farà coincidere raduno, orari e location con l’apertura del Nuovo Museo Archeologico di Reggio Calabria. Tutti i Cinquecentisti provenienti da fuori città avranno quindi modo di poterlo visitare.