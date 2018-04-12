Riparte la stagione concertistica del Liceo Musicale di Cinquefrondi, annessa al “Giuseppe Rechichi” di Polistena.

Già oggi giovedì, 12 aprile, al Salone delle Feste del Comune di Polistena, docenti e studenti dell’istituto si esibiranno in Le note più “note” di Mozart con l’esecuzione dei brani più celebri delle partiture operistiche del genio di Salisburgo.

Tratti da Le nozze di Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte, i pezzi saranno eseguiti dagli studenti della classe di canto della Professoressa Caterina Riotto, con la partecipazione straordinaria del professor Claudio Bagnato e dell’allievo Sebastiano Crudo.

Accompagnati dal Maestro Francesco Silvestri, si esibiranno le voci liriche del musicale Cristina Alviano, Martina Condina, Rosa Pisano, Maria Sorrenti, Miriamo Tripodi e Noemi Filippone.

La stagione concertistica del “Rechichi”, curata dal professor Alessandro Carere, si svolgerà in cinque concerti che si terranno ad aprile e nel prossimo mese di maggio.

«È un contributo che il Liceo intende dare al suo territorio promuovendo la cultura a tutto campo, con particolare riferimento a quella musicale – commenta il Dirigente Scolastico Francesca Maria Morabito. Siamo l’unico istituto con questo indirizzo nella provincia di Reggio Calabria e riteniamo doveroso promuovere i nostri talenti, con manifestazioni aperte alla cittadinanza».