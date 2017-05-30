City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

“Sulle orme di Edward Lear”, presentazione progetto e mostra

Il 17 giugno a Bova la presentazione del progetto culturale e della mostra dedicati al viaggio di Edward Lear in Calabria nel 1847

30 Maggio 2017 - 14:22 | di Federica Geria

Veduta dell'Aspromonte, Parco Nazionale dell'Aspromonte, sede del Centro Visita di Bova

E’ per sabato 17 Giugno, alle 16.30, presso il Palazzo “Spazio Cultura” e il “Centro Visita del Parco Nazionale dell’Aspromonte”, in Bova, l’appuntamento per la presentazione degli esiti del Progetto Culturale dal titolo “Sguardi nuovi per vecchi sentieri – Sulle orme di Edward Lear | 1847”, finanziato dal MIUR nell’ambito del Concorso nazionale “Progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico, storico e culturale o nelle istituzioni culturali e scientifiche”.

Il progetto e i partner

Il Progetto, realizzato su iniziativa del Liceo Scientifico Statale “Leonardo Da Vinci” (ente promotore) e del Dipartimento dArTe dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, è un chiaro esempio di sinergia e di rete nel territorio, annoverando quali partners: l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, il GAL Area Grecanica – Agenzia di Sviluppo Locale e l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS – Sez. Provinciale di Reggio Calabria.

L’iniziativa, unica in Italia per innovatività ed impatto territoriale, è stata coordinata dall’arch. Giovanna Vadalà e ha visti impegnati i proff. Rosario Giovanni Brandolino e Domenico Mediati dell’Università “Mediterranea”, 10 studenti e 4 dottorandi del Dipartimento dArTe e 15 studenti del Liceo Scientifico “L. Da Vinci”, oltre ad aver potuto contare sul prezioso e costante contributo dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte.

La mostra sul viaggio di Edward Lear

La Mostra, che raccoglie e riorganizza gli elaborati prodotti attraverso attività laboratoriali, propone un’esperienza di rilettura e reinterpretazione di testi, disegni, impressioni e tratti paesaggistici narrati da Edward Lear nelle sue memorie (pubblicate in Diario di un viaggio a piedi. Reggio Calabria e la sua Provincia- Reggio Calabria, 1973), al fine di produrre strumenti di comunicazione, divulgazione e valorizzazione del territorio e del suo patrimonio culturale.

La rilevanza culturale e territoriale del Progetto si manifesta nei contenuti della Mostra e dell’impianto informativo allestiti in modo compiuto presso il Centro Visita del Parco Nazionale di Bova  e con richiami rilevanti nei principali Borghi – Pentedattilo, Bova, Palizzi, Santa Maria di Polsi, Gerace, Stilo, San Giorgio Morgeto e Scilla – visitati e illustrati da Lear.

Pannelli interattivi e multiculturali

Il racconto ed il viaggio dello scrittore e disegnatore inglese sono veicolati sapientemente ad utenze con culture, sensibilità ed abilità differenti. I Pannelli, infatti, sono stati concepiti per racchiudere un’esperienza “interattiva” e multiculturale; mirano a raccontare il paesaggio, i personaggi e i luoghi rappresentati dallo scrittore con l’ausilio di molteplici apparati tecnologici e visivi: braille, mappe tattili, codici QR, dispositivi per la realtà aumentata e in varie lingue: inglese, arabo e grecanico.

“L’infrastruttura culturale realizzata nell’ambito del Progetto – afferma la Dirigente del Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci”, Giuseppina Princi – suggerisce l’opportunità di utilizzare questo “format” per esaltare l’opera e l’ingegno di artisti, poeti e scrittori che hanno consegnato l’Aspromonte alla Verità della Storia, perché noi si possa leggerla con “sguardi nuovi”.

“Si pensi, solo per citare qualche esempio, a Corrado Alvaro e Saverio Strati, a Mario La Cava e Fortunato Seminara, a Francesco Perri – continua il Presidente del Parco Bombino – ed alla possibilità di replicare questa piattaforma culturale nei luoghi in cui è la testimonianza dei nostri esempi d’arte e d’intelletto, coloro che seppero ampliare fino all’Europa il microcosmo sociale e umano della nostra Terra d’Aspromonte”.

Gli studenti protagonisti del progetto

Gli studenti liceali ed universitari, coordinati dal Comitato Tecnico e Scientifico, sono stati i protagonisti delle diverse ed articolate fasi del Progetto che ha previsto, tra l’altro, lo svolgimento di attività formative, escursioni e laboratori con docenti, esperti, rappresentanti territoriali e con le comunità locali. Le risultanze delle attività, la Mostra, ma anche il processo inclusivo che ha consentito di raggiungere l’obiettivo, ambiscono a divenire una best practice per il territorio di riferimento e non solo, poiché il Progetto è suscettibile di nuove articolazioni e può essere riferimento per nuove ed interessanti forme di collaborazione tra i partners, che esaltino, ancora una volta, la cultura quale elemento di riconciliazione delle differenze.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Liceo Leonardo da VinciParco Nazionale dell’AspromonteUniversità MediterraneaBova Cultura
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?