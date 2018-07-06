Dal trio Max Pezzali, Nek e Renga a Morandi, De Gregori e Fabrizio Moro: il cartellone completo della Summer Arena 2018 al campo Marino di Soverato

È iniziato il conto alla rovescia per l’apertura dell’edizione 2018 della Summer Arena, la rassegna di spettacoli dal vivo organizzata dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese come di consueto al campo Marino di Soverato.

L’agenzia, che gestisce anche l’area, ha deciso di affidare quest’anno lo start della programmazione a un trio inedito, in tour da qualche mese, ora alle prese con la tranche estiva, che sta registrando successi su successi in ogni località in cui è stato ospitato: stiamo parlando di Max Pezzali, Nek e Francesco Renga.

I tre grandi artisti hanno deciso infatti di riprendere alcune tra le hit delle rispettive carriere soliste per offrirli in chiave nuova, a tre voci, sia dal vivo che con un nuovo disco.

Quella di Soverato è una nuova tappa di Gianni Morandi Tour 2018 d’amore d’autore, la leg estiva del tour già di grande successo nei principali palasport italiani. Quelli del Gianni Morandi Tour 2018 “d’amore d’autore” sono degli spettacoli unici in cui l’amore è il leit motiv di uno show imperdibile, con una tracklist di oltre 40 brani per più di due ore di live.

Da ricordare anche il concerto che terrà Francesco De Gregori il 22 agosto, ulteriore conferma della qualità del cartellone della Summer Arena 2018.

SUMMER ARENA 2018

Soverato

Max – Nek Renga

16/07

Gianni Morandi

19/07

Riki

24/07

Pio e Amedeo

05/08

Il Lago dei cigni

09/08

Sfera Ebbasta

16/08

Francesco De Gregori

22/08

Fabrizio Moro

24/08