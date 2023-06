Summer Camp calcistico con Maurizio Raggi e Marco Carrara. Tutte le info

Due grandi ed indimenticati calciatori che hanno indossato la maglia amaranto e che hanno conquistato in momenti diversi la promozione in serie B con la Reggina. Parliamo di Maurizio Raggi e Marco Carrara, a breve nuovamente a Reggio Calabria ma per una esperienza nuova e diversa. Ci spiega tutto l’ex centrocampista della famosa ‘Banda Scala’: “Siamo stati chiamati dal Frosinone Academy e di questo ringraziamo la società. Ultimamente mi sono voluto dedicare maggiormente ai ragazzi e vedere i loro processi di crescita è motivo di grande soddisfazione per me. Cerchiamo di trasmettere concetti tecnici ma non solo, libertà, fantasia, quando si giocava noi per strada nessuno ci parlava di due tocchi e di vincoli tattici. Oggi si gioca poco, molto poco, tutte queste ore che vengono a mancare nell’arco di una stagione, vanno a discapito delle qualità tecniche. Vogliamo fare vivere questa esperienza con leggerezza, nessuna montagna da scalare, nessun esame, ma solo divertimento. Nessuna intenzione di portare via i ragazzi dalle altre scuole calcio, solo il desiderio di offrire delle opportunità a questi giovani calciatori con grande serietà e professionalità e mettendo a disposizione la nostra esperienza. Nel momento in cui ci hanno comunicato che ci sarebbe stata affidata la Calabria ci si è aperto il cuore, perchè per noi tornare soprattutto a Reggio è una emozione grandissima, città alla quale siamo legatissimi, che ci ha dato tanto e non solo sul piano calcistico“.

Il Summer Camp si svolgerà dal 3 all’8 luglio presso lo stadio Lo Presti di Gallico e potranno partecipare tutti gli atleti nell’età compresa tra i 7 ed i 15 anni. Le iscrizioni sono aperte e la quota è di euro 195, tutto compreso. Per maggiori informazioni e dettagli, si possono chiamare i numeri: 329.2899754–329.6218194