Grande partecipazione al Summer Touring nel cuore dell'Estate reggina

Si è conclusa con successo nei giorni scorsi la quarta edizione del Summer Touring, kermesse di spettacoli, dibattiti e intrattenimento organizzata dal Comune di Reggio Calabria, con il sostegno dei fondi Pon React 2014-2020, e realizzata da Progetto Touring.

L’edizione 2023, ospitata all’interno del villaggio allestito per l’occasione sul Lungomare Falcomatà, presso il piazzale antistante la Torre Nervi, ha proposto un ricco programma di eventi che ogni giorno, a partire dai primi giorni di agosto, hanno intrattenuto i reggini a partire dalle 18:00.

Per un’intera settimana gli speaker di RadioTouring 104 si sono alternati ai microfoni della Walking Radio, la regia radio mobile diventata iconica grazie al suo profilo vintage. Musica, intrattenimento e interviste hanno allietato reggini e turisti di passaggio sul Lungomare ogni pomeriggio dalle 18:00 alle 22:00.

Inoltre, sempre presso il Summer Touring Village, negli stessi orari è stato possibile partecipare alla “Rodeo Challenge”, sfida di resistenza sul Toro Meccanico, aperta a grandi e piccini. Frequentatissimo anche lo stand della Fondazione Chops, i cui volontari hanno svolto attività di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza riguardo la rarissima omonima sindrome, che affligge attualmente appena 30 soggetti in tutto il mondo, tra cui il piccolo Mario, bimbo reggino di appena due anni e mezzo.

Tanta partecipazione anche presso lo stand di Due Ruote, tra gli sponsor dell’evento, che ha offerto la possibilità a quanti lo desiderassero di provare su strada alcuni tra gli ultimi modelli in fatto di due ruote.

Dalle 22:00 in poi, invece, spazio ai grandi spettacoli. Lunedì 7 agosto, presso l’Arena dello Stretto, la cantante reggina Meriam Jane ha conquistato il pubblico con la sua potente voce. Centinaia di persone si sono infatti riunite all’Arena dello Stretto per assistere al concerto della bellissima e talentuosa voce reggina, già tra i protagonisti di The Voice. Un’ora e mezza circa di musica e spettacolo, entrata nel cuore dei reggini accorsi nonostante il forte vento. Il concerto è stato presentato dal noto presentatore reggino e speaker Marco Mauro.

Martedì 8 agosto, sempre sul palco dell’Arena dello Stretto, altri due importanti momenti musicali: puntualissima alle 21:15 la band reggina “Il Cortile dei Quinti” è salita sul palco per aprire la serata con la propria musica, in un repertorio di cover e inediti che hanno spinto quanti si trovavano di passaggio sul Lungomare a prendere posto nella suggestiva location per gustare dello spettacolo.

L’esibizione della band è stata anche e soprattutto la giusta introduzione allo spettacolo vero e proprio: alle 22:30 l’attesissimo arrivo di Antonio Sorgentone, eclettico pianista e cantante dalle musicalità originali e frizzanti, noto al pubblico anche per aver trionfato nell’edizione 2019 di Italia’s Got Talent. Un concerto che ha costretto tutta l’Arena e i tantissimi passanti a ballare, in un’atmosfera rilassata quanto inedita nel contesto musicale reggino. La serata è stata condotta dalla speaker Mary Fulco, storica voce di Radio Touring 104.

Mercoledì 9 agosto, invece, si è tornati all’interno del Villaggio Summer Touring alla Torre Nervi per una serata spensierata e divertente dedicata al cabaret, che ha visto impegnati sul palco il noto imitatore reggino Pasquale Caprì con Benvenuto Marra, il duo comico Aldo al quadrato e la giovane e talentuosa cantante Martina Franco. Il “RisaTouring”, questo il titolo dato all’evento, è stato presentato da un’altra protagonista di RadioTouring: la speaker Mary Foti.

Giovedì 10 agosto il Villaggio Summer Touring si è invece trasformato in pista da ballo, con l’esibizione e l’intrattenimento dei due maestri di danza e speaker Agata Suraci e Gianfranco Arcudi, in una partecipatissima serata di animazione, disco latino e social dance a cura di “Passione Latina”.

Venerdì 11 lo speaker Antonio Calabrò ha moderato un dibattito tra esperti del settore dal titolo “Dentro la musica, cercando le radici e guardando al futuro”. Preziosi relatori del talk sono stati gli artisti Paolo Sofia, Meriam Jane e Ercole Cantello. La serata ha cercato di sviscerare i significati più moderni e attuali della musica, partendo appunto dalle sue radici.

Sabato 12 agosto l’ultimo appuntamento con gli eventi serali ha visto sul palco, insieme alla speaker e conduttrice Simona Ambusto, il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria Paolo Brunetti e il consigliere delegato allo Sport Giovanni Latella, in occasione della consegna degli “Sport Awards”.

I riconoscimenti sono stati assegnati dal Comune e della Città Metropolitana di Reggio Calabria alle eccellenze sportive reggine. Sono stati premiati: Francesco Scagliola (Campione di Windsurf), Santo Christian Ielo (Campione di Boxe), la Società Ginnastica Virtus Reggio (pluricampione di Ginnastica Ritmica), Riccardo Ferrara (Campione di Lancio del Peso), la Società Sportiva Calabria (pluricampione di Pattinaggio Artistico), Rosalba Giordano (Campionessa di Vela ESport), l’Associazione Sportiva Restart (pluricampione di Ginnastica Ritmica), e Valentina Raschi (Campionessa di Boxe).

A seguito della premiazione, due importanti riconoscimenti sono stati assegnati dagli enti a Gaetano Gebbia, allenatore di Pallacanestro che seguì la Pallacanestro Viola in massima serie, e Franco Iacopino, storico dirigente della Reggina. Anche la serata dedicata agli Sport Awards ha registrato una grande partecipazione, con un parterre tutto esaurito e tantissimi altri spettatori che hanno deciso di seguire la premiazione anche rimanendo in piedi attorno al palco.