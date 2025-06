Bando ‘Sunsetland’ e corso per dj a Reggio, focus in Commissione. L’opposizione attacca, Romeo chiarisce

Seduta in Commissione sul progetto Sunsetland: l’assessore Romeo risponde alle critiche di Milia, Marcianò, Neri e Ripepi. “Corso gratuito per 20 ragazzi, spesa trasparente e contenuta”

Seduta della Commissione Controllo e Garanzia per fare chiarezza sul progetto “SunsetlandDJ”, parte della programmazione estiva finanziata dal PON Metro Plus, con l’audizione dell’assessore Carmelo Romeo e della dirigente Carmen Stracuzza.

Al centro del dibattito, il corso per aspiranti DJ in programma tra metà giugno e metà luglio presso la Galleria Zaffino. Romeo ha precisato che si tratta di un’iniziativa pre-occupazionale rivolta a 20 giovani e che il Comune spenderà per i docenti che terranno il corso circa 5 mila euro: “10 lezioni da 500 euro ciascuna. La sede e i servizi sono in dotazione al Comune. Per i ragazzi, il corso sarà a costo zero”.

La seduta odierna è stata richiesta dal capogruppo di Forza Italia Federico Milia, che ha ribadito le sue perplessità: “In una città con tante problematiche da affrontare, certe cifre potevano essere impiegate per corsi più utili, per categorie professionali richieste come ad esempio un corso per saldatore”.

Angela Marcianò ha chiesto chiarimenti sui docenti: “Chi tiene il corso? Come avviene la selezione?”. Romeo ha risposto che al momento non c’è un elenco ufficiale: “Appena avremo i nominativi, chiederemo la disponibilità a tenere le docenze”.

Armando Neri ha sollevato invece dubbi sulla trasparenza delle procedure: “La narrazione dell’assessore Romeo non convince. Veniamo dall’esperienza del Cilea Liric Festival, dove ci fu un affidamento diretto da 170 mila euro. Temiamo che quel modello si stia replicando, un modello incompatibile con la trasparenza”.

Anche Massimo Ripepi, presidente della Commissione, ha espresso preoccupazione: “Da tempo denunciamo che la gestione degli eventi sembra funzionale alla propaganda elettorale. Oggi Romeo è stato chiaro sulle spese, ma i dubbi da un punto di vista politico restano”.

L’assessore Romeo ha difeso il progetto e l’intera visione del Sunsetland Festival, che prevede tre rassegne estive per un totale di circa 100-150 mila euro ciascuna: “Non si può pensare solo a corsi da saldatore come proposto dal consigliere Milia, corsi che sono certamente utili.

I giovani vanno seguiti anche nelle loro passioni, come in questo caso con il corso per dj, dando loro la possibilità di esibirsi durante i mesi estivi, al tramonto, nella rassegna che vedrà anche la presenza di dj nazionali.

Il Comune ha destinato appena 4 milioni su 191 ai progetti culturali, il resto va su opere pubbliche e in generale su azioni materiali, basti pensare agli asili o al Museo del Mare”, ha concluso Romeo, anticipando futuri interventi dell’amministrazione comunale su corsi occupazionali.