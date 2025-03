Calabria, pubblicato il bando ‘SuperAbilities’ per sport e terapie non farmacologiche

Fino a 71.500 euro a fondo perduto per progetti dedicati a persone con disabilità e famiglie a basso reddito. Scopri chi può accedere e come partecipare

È stato pubblicato in pre-informazione l’Avviso pubblico “SuperAbilities”, finalizzato alla concessione di finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di progetti destinati a favorire la pratica sportiva da parte di persone con disabilità e minori appartenenti a famiglie a rischio di esclusione sociale.

L’iniziativa, promossa dalla Regione Calabria, prevede anche il potenziamento delle abilità attraverso terapie non farmacologiche, come arteterapia, musicoterapia, teatroterapia, ippoterapia, pet therapy e aromaterapia.

Obiettivi del progetto

Il bando mira a garantire ai destinatari la possibilità di frequentare corsi di avviamento alla pratica sportiva o all’agonismo, nonché percorsi dedicati alle terapie non farmacologiche. Prevista inoltre la presenza di personale specializzato per accompagnare e sostenere la partecipazione alle attività.

L’iniziativa è fortemente sostenuta dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e dall’assessore alle Politiche sociali, Caterina Capponi.

“Vogliamo dotare le strutture preposte di un contributo economico adeguato – sottolinea Capponi – per poter avviare iniziative finalizzate non solo al benessere delle persone bisognose di attenzione, ma anche alla crescita culturale del personale coinvolto. È essenziale creare le condizioni affinché i partecipanti vivano queste attività da protagonisti e non da semplici aggregati”.

Chi può presentare domanda

Il bando è rivolto agli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) e alle associazioni sportive dilettantistiche regionali iscritte al Coni.

Ogni soggetto può presentare una sola proposta progettuale, sia in forma singola che aggregata.

La durata complessiva dei progetti deve essere pari a 24 mesi, con un finanziamento massimo di 71.500 euro a fondo perduto.

Destinatari e criteri di accesso

I progetti devono essere rivolti a:

Persone con disabilità, indipendentemente dall’età e dal reddito, residenti in un Comune della Regione Calabria.

Minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni appartenenti a famiglie con un reddito ISEE non superiore a 18.000 euro.

Il contributo pubblico copre interamente i costi della pratica sportiva e delle altre spese ammissibili, garantendo ai destinatari l’accesso gratuito ai servizi previsti dall’Avviso.

Dotazione finanziaria

Per l’attuazione dell’intervento sono stati stanziati 8 milioni di euro, risorse provenienti dal PR Calabria Fesr Fse+ 2021-2027.

L’assessore Capponi ha ringraziato il Dipartimento regionale Salute e Welfare e la dirigente dell’UOA Assistenza socio-sanitaria, Saveria Cristiano, per l’impegno profuso, sottolineando che la Regione si riserva la possibilità di incrementare ulteriormente la dotazione finanziaria del progetto.