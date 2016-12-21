Svolta e Reset propongono ‘Scrivi a Babbo Natale’
Venerdì 23 dicembre Babbo Natale accoglie le famiglie sul Corso Garibaldi e raccoglie le letterine dei bambini
21 Dicembre 2016 - 09:51 | di Redazione
“Scrivi a Babbo Natale” è l’iniziativa promossa dalle Associazioni Svolta e Reset che si terrà venerdì 23 dicembre a Reggio Calabria. Dalle 17:30 fino alle ore 19:30 Babbo Natale accoglierà le famiglie della Città ricevendo le letterine scritte dai bambini in occasione del Santo Natale. L’iniziativa si svolgerà sul Corso Garibaldi all’incrocio con via Tenente Panella, nei pressi degli alberi natalizi offerti alla città dall’Azienda Canale Costruzioni.
I bambini potranno consegnare la loro letterina direttamente nelle mani di Babbo Natale che sarà a loro disposizione per le foto ricordo. Le lettere dei bambini saranno poi appese agli alberi allestiti sul Corso Garibaldi.
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