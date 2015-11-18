Sykea presenta ‘Gli alberi monumentali, censimento e prospettive’

Sykea presenta il seminario Gli alberi monumentali – censimento e prospettive che si terrà sabato 21 novembre 2015, dalle ore 9:00 alle ore 14:00, presso il Polo Solidale per la Legalità di Cittanova (RC). Ai lavori del simposio, introdotti e moderati dal giornalista Filippo Teramo, interverranno Francesco Cosentino, sindaco di Cittanova, Giuseppe Bombino, presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, Francesca Giuffrè, dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Reggio Calabria, Tiziana Cosentino, vice presidente della Banca di Credito Cooperativo di Cittanova e Maria Valarioti, presidente dell’Associazione Sykea.

Il Seminario organizzato da Sykea, con la partecipazione del Corpo Forestale dello Stato ed in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Reggio Calabria, ha ricevuto il patrocinio del Comune di Cittanova, del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte e le sponsorizzazioni della Banca di Credito Cooperativo di Cittanova e del Radikena.

A relazionare sugli “Alberi monumentali nella Legge nr. 10 del 14 gennaio 2013” sarà Rocco Pelle, Commissario del Corpo Forestale dello Stato, mentre Giovanni Spampinato, professore del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, relazionerà sui “Grandi Alberi del Parco Nazionale dell’Aspromonte”. Infine “La monumentalità degli Alberi di Ulivo nella Piana di Gioia Tauro” sarà a cura di Rocco Mafrica e Francesco Pasquale Cordopatri del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Le conclusioni, subito dopo il previsto dibattito, sono affidate a Giorgio Maria Borrelli, Comandante Regionale del Corpo Forestale dello Stato. La giornata formativa si concluderà con una passeggiata tra gli Ulivi della Piana di Gioia Tauro.

locandina Alberi Monumentali 21.11.15