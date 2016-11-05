System House aderisce al programma ‘Adotta il Verde’

«Esprimo il mio plauso per l’adozione di una delle più estese aiuole del Lungomare Italo Falcomatà da parte dell’Azienda System House di Reggio Calabria, una delle realtà più produttive della nostra città, riconosciuta a livello nazionale ed internazionale, che ha voluto contribuire al decoro del nostro comprensorio urbano aderendo al programma “Adotta il Verde”». E’ quanto dichiara in una nota il Consigliere Rocco Albanese.

«La piccola cerimonia in occasione dell’adozione dell’aiuola, che si è tenuta qualche giorno fa sul Lungomare alla presenza di centinaia di dipendenti dell’azienda, è stato un momento di alta passione civica. Ho apprezzato le parole dei massimi rappresentanti dell’azienda quando hanno affermato che il compito di ogni cittadino deve essere quello di domandarsi cosa può fare per la propria città. E’ giunto il momento di rimboccarsi le maniche e lavorare tutti insieme per il futuro di Reggio. In questo senso apprezzo l’impegno assunto dalla System House – ha concluso Albanese – che ha raccolto l’invito che il Sindaco Falcomatà ha rivolto a tutte le imprese e le associazioni della nostra città, adottando una delle aiuole più grandi del Lungomare, garantendone la manutenzione ed una splendida illuminazione, ad allungando in questo modo l’elenco delle tante imprese produttive e delle associazioni che attraverso il programma avviato dall’Amministrazione stanno contribuendo in maniera sensibile all’abbellimento di aree importanti del comprensorio urbano. E’ certamente un ottimo esempio di civismo che dovrebbe essere preso a modello dall’imprenditoria sana presente nella nostra città attraverso uno strumento semplice come “Adotta il Verde” che nel tempo si è trasformato in una sorta di patto civico a difesa dei beni comuni della città, a cominciare dagli spazi verdi in centro ed in periferia, che ne rappresentano una delle principali ricchezze».