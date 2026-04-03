Taekwondo: Academy Sport Center premiata a Palazzo San Giorgio

Nella prestigiosa cornice di Palazzo San Giorgio, si è svolta una significativa cerimonia di premiazione dedicata agli atleti e alle eccellenze sportive del territorio. Tra i protagonisti dell’evento, l’ASD Academy Sport Center, realtà ormai consolidata nel panorama del Taekwondo Reggino, ha ricevuto importanti riconoscimenti per i risultati ottenuti nella stagione agonistica 2024/2025.

Alla presenza del Sindaco Domenico Battaglia e dell’Assessore allo Sport Giovanni Latella, sono stati premiati giovani atleti che si sono distinti sia nelle competizioni di forme che di combattimento di Taekwondo, portando alto il nome della città di Reggio Calabria.

A ricevere il meritato riconoscimento sono stati:

Alessia Pizzimenti, Andrea Finocchiaro, Francesco Pizzimenti, Lin Lulu, Miriam Laganà, Angela Cipolla, Alice Gattuso, Danila Morabito

Un momento particolarmente significativo è stato anche il conferimento del riconoscimento ufficiale all’intera ASD Academy Sport Center, premiata per l’impegno, la costanza e i risultati sportivi raggiunti durante la stagione.

Determinante il lavoro svolto sotto la guida esperta del Maestro Antonio Barillà, punto di riferimento per gli atleti e figura chiave nella crescita tecnica e personale dei giovani sportivi. Grazie alla sua esperienza e dedizione, la società continua a distinguersi per qualità, disciplina e spirito sportivo.

La cerimonia si è conclusa con un clima di grande orgoglio e soddisfazione, testimoniando ancora una volta come lo sport rappresenti un importante veicolo di crescita, inclusione e valorizzazione del territorio. Un riconoscimento che premia non solo i risultati, ma anche il sacrificio e la passione di atleti, tecnici e famiglie.