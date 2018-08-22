Il direttore sportivo amaranto a pochi giorni dalla chiusura del mercato: l'arrivo di Sandomenico, il caso Sciamanna e perché Montini e Ripa sono lontani

Tra una trattativa e l’altra il Ds Taibi si concede con la solita disponibilità ai microfoni dei cronisti. Oggi una intervista rilasciata a Gazzetta del Sud a pochi giorni dalla chiusura del mercato tra riepiloghi per quanto fatto e speranze di poter fare ancora qualcosa: “La trattativa con la Juve Stabia è stata complessa e onerosa, ma alla fine ci sono riuscito. Sandomenico è un calciatore idoneo per un salto di qualità davanti.

In questo momento la squadra sarebbe già fatta, mi tenta però la ciliegina sulla torta convinto che se c’è la ciliegina, c’è pure la torta.

Sciamanna non è nella lista delle cessioni, ma se la sua volontà è quella di andare vedremo quello che si può fare. Oggi le società parlano con i procuratori, da me non è venuto nessuno, se c’è la Cavese in lizza occorre farle presente che Sciamanna non è in uscita e non ci saranno scivoli.

Montini e Ripa li ho incontrati, al momento sono inavvicinabili, costi onerosi, non me la sento di sovraccaricare la società, ma qualcosa faremo.

Mi aspetto una crescita costante per una classifica onorevole. Sarei felice di entrare nei play off. Poca gente con la Vibonese? Ad agosto storicamente non si sono mai registrati grandi afflussi, il tifo si sta aprendo alla fiducia”.