Il ds Taibi cerca un altro esterno d'attacco per mister Cevoli e insiste con la Juve Stabia per Salvatore Sandomenico

Il chiodo fisso di Taibi è quell’esterno da consegnare a mister Cevoli per completare una batteria di attaccanti che soprattutto in quella zona del campo dovrà fare la differenza. Buona qualità dimostrata da quelli in organico, poca confidenza con il gol e per tale motivo che il Ds continua ad insistere con la Juve Stabia per riuscire ad avere il classe 90 Salvatore Sandomenico, fresco di rinnovo con la compagine campana. Secondo quanto scrive l’esperto di mercato Alfredo Pedullà la trattativa sarebbe ancora in piedi.