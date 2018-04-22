Si rincorrono le voci su un ritorno alla Reggina di Massimo Taibi e Gianluca Savoldi: gli indizi e le parole del dirigente Praticò

La Reggina non si ferma, gli interessamenti esteri rivolti verso la società non cambiano di una virgola quella che è la programmazione futura del gruppo dirigenziale amaranto che da qualche settimana ha iniziato un’opera di rinnovamento come in altre pagine di giornale abbiamo raccontato.

E da diverso tempo che si rincorrono voci riguardo il possibile ritorno in amaranto di Massimo Taibi, portiere di quella Reggina che ottenne la salvezza il primo anno di serie A ed oggi Direttore Sportivo, cresciuto sotto la grande scuola di Franco Iacopino. al Modena.

Massimo Taibi oggi era allo stadio Granillo per assistere al match tra la squadra di Maurizi e l’Akragas, domani sarà ospite di Birri Basta per l’appuntamento con “Passa o tiempo e che fa”. La sua presenza ha dato modo di alimentare ulteriormente quindi quelle che sono le voci circolanti ormai da tempo. Con lui l’altro ex portiere Emanuele Belardi ed il dirigente Giuseppe Praticò che, interpellato ha dichiarato: “Solo chiacchiere”, ma con poca convinzione.

Oltre a Massimo Taibi si parla di un ritorno anche di Gianluca Savoldi, ma per quest’ultimo non ancora individuato il ruolo.