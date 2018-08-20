Mercato ultimi giorni, con la Reggina che dopo l’arrivo di Sandomenico dalla Juve Stabia, sembra non voglia mettere la parola fine. Quel famoso chiodo fisso di Massimo Taibi è l’attaccante da portare alla corte di Cevoli ed ora il DS lo dichiara pubblicamente, così come ha fatto oggi ai colleghi di RNP: “Di comune accordo con mister e società abbiamo deciso di tornare sul mercato per una prima punta. Con Montini stiamo continuando a trattare, abbiamo fatto un’offerta che riteniamo importante e aspettiamo una risposta definitiva, anche perché il tempo stringe.

Anche con Ripa abbiamo ripreso discorsi intavolati un mese fa, il suo procuratore è lo stesso di quello che ha Sandomenico, è un giocatore che ci piace molto, vediamo cosa succede da qui a breve. Sciamanna ci ha chiesto di poter andare via anche perchè teme di giocare poco, richiesta che ci è arrivata dal suo procuratore con il quale ci stiamo confrontando in maniera serena e cordiale. Stimo molto Sciamanna ma questa è la sua volontà e la Reggina cercherà di accontentarlo valutando le richieste che arrivano, fermo restando che da questa operazione non vogliamo rimetterci.

Amato ha tre richieste dalla serie D, la nostra intenzione è quella di mandarlo in prestito a farsi le ossa. Per Mezavilla nelle ultime ore abbiamo ricevuto qualche richiesta dalla serie D ed abbiamo informato il diretto interessato, vedremo se ci sono i margini per una trattativa concreta”.