Taibi fa sul serio. Incontro con Bianchi e contatti con società blasonate

Trovato l’accordo con Cevoli, adesso si che il DS Taibi potrà muoversi sul mercato con qualche certezza in più. Caratteristiche del tecnico e del gioco che potrebbe praticare portano il responsabile dell’area tecnica a trasformare i semplici contatti in trattative.

Ha bussato a diverse porte di società importanti con risposte interessanti arrivare da ogni parte. Passi concreti secondo il sito specializzato in calciomercato gianlucadimarzio.com sono stati fatti con il Parma per avere il centrocampista classe 93 Francesco Giorno, ultima stagione al Parma.

E sempre secondo quanto si apprende dal giornalista di Sky Sport, è fissato per la metà della prossima settimana l’incontro decisivo con Rolando Bianchi. Qualora dovesse andare in porto la trattativa, sarebbe come partire quasi in discesa, intanto nella costruzione della squadra avendo in organico un attaccante eccellente e poi nei confronti della tifoseria, come segnale di impegno e ambizione. Fermo restando che non sarà cosa semplice.