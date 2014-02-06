Tanti auguri Tony!

Reggio Calabria festeggia uno dei suoi cittadini più simpatici, diventato un'icona grazie alla tv e ai video su YouTube

Reggio Calabria festeggia uno dei suoi cittadini più simpatici: Tony, infatti, è nato il 6 febbraio 1951 e oggi compie 63 anni.

Celebre nel corso degli anni non solo a Reggio ma anche nel resto del paese grazie alle sue apparizioni televisive, ma soprattutto ad internet e ai suoi video su Youtube, Tony ha saputo conquistare l’affetto di tutti divenendo una vera e propria icona.

Tanti auguri da tutto lo Staff di CityNow.it