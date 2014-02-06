City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Tanti auguri Tony!

Reggio Calabria festeggia uno dei suoi cittadini più simpatici, diventato un'icona grazie alla tv e ai video su YouTube

06 Febbraio 2014 - 19:05 | di Redazione

Tony, personaggio simpatico di Reggio Calabria che compie 63 anni

Reggio Calabria festeggia uno dei suoi cittadini più simpatici: Tony, infatti, è nato il 6 febbraio 1951 e oggi compie 63 anni.

Celebre nel corso degli anni non solo a Reggio ma anche nel resto del paese grazie alle sue apparizioni televisive, ma soprattutto ad internet e ai suoi video su Youtube, Tony ha saputo conquistare l’affetto di tutti divenendo una vera e propria icona.

Tanti auguri da tutto lo Staff di CityNow.it

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Reggio Calabria Attualità
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?