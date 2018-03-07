Ha fatto tappa al ‘Da Vinci’ il Progetto ‘Un mese del genere’

Si è svolto presso il Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci”, l’incontro – dibattito organizzato dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Reggio Calabria nell’ambito del Progetto “Un mese del genere”, realizzato in collaborazione con l’ Assessore alle politiche Sociali e Pari Opportunità Lucia Nucera, l’Assessore alla Istruzione Anna Nucera e l’Assessore alla Valorizzazione del Patrimonio Culturale Irene Calabrò.

Accolte dalla Prof.sa Federica Orsini, hanno partecipato all’incontro l’ Ass. Lucia Nucera e la Presidente della Commissione P.O Michela Calabrò che hanno illustrato agli studenti il significato e l’importanza della parità di genere; la Vicepresidente della Commissione, Ombretta Florio, che ha trattato il tema della normativa di genere nella Comunità Europea; la Consigliera Rita Leuzzi, che ha affrontato il tema della politiche del lavoro; la Consigliera Francesca Triolo, che ha curato una raccolta sulle donne “che hanno fatto la storia“, appositamente reinterpretate dagli stessi studenti del Liceo.