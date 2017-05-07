Tavola rotonda ‘I Crimini contro l’umanità’
Il Centro Internazionale Scrittori promuove alla Biblioteca De Nava un incontro sui crimini contro l'umanità, con un magistrato e una costituzionalista
07 Maggio 2017 - 13:09 | di Federica Geria
Lunedì 8 maggio 2017, alle ore 16.45 presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori promuove la tavola rotonda su “I crimini contro l’umanità”. Partecipano: Dott. Filippo Aragona, Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria; Prof. Melania Salazar, Ordinario di Diritto Costituzionale, Università Mediterranea di Reggio Calabria, già Componente della Commissione di Esperti delle Riforme Istituzionali. Si definiscono crimini contro l’umanità le violazioni più gravi delle norme internazionali a tutela dei diritti umani e del diritto umanitario. L’accordo di Londra del 1945 istitutivo del tribunale di Norimberga identificava tre categorie di crimini: crimini contro la pace (guerra di aggressione); crimini contro l’umanità, tra cui il genocidio; crimini di guerra. Lo Statuto della Corte penale internazionale identifica il genocidio in una serie di atti volti a provocare la distruzione totale o parziale di un gruppo etnico, razziale o religioso. Tra i crimini internazionali contro l’umanità vengono comprese oltre alle classiche fattispecie (omicidio, riduzione in schiavitù, deportazione o trasferimento forzato di popolazioni, privazione della libertà, tortura, persecuzioni per motivi politici, razziali, religiosi) anche fattispecie innovative (come stupro, prostituzione forzata e altre forme di violenza sessuale, sparizione forzata di persone, apartheid).
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie