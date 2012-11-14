Programma della Stagione Teatrale 2012/2013 della Compagnia Teatrale “Scena Nuda”
La Compagnia Teatrale Scena Nuda presenta una varietà di spettacoli per tutti i gusti nella stagione 2012/2013 a Reggio Calabria. Dettagli e prenotazioni disponibili
14 Novembre 2012 - 17:37 | di Redazione
La Compagnia Teatrale “Scena Nuda”, sotto la direzione artistica di Teresa Timpano, presenta un ricco calendario di eventi per la stagione teatrale 2012/2013 presso il Teatro Zanotti Bianco (ex Teatro Cipresseto) a Reggio Calabria, situato in Via G.Melacrino, 34.
Calendario degli Spettacoli:
- 16-17 novembre – “Odissea Cabaret”, liberamente tratto dall’Odissea di Omero. Regia di Nicoletta Robello. Con Enzo De Liguoro e Mohamed Ba.
- 16 dicembre – “Medea”, da Euripide, Christa Wolf. Regia di Elisabetta Pozzi. Con Elisabetta Pozzi, Daniele D’Angelo e un danzatore.
- 20 gennaio – “Zets”, da “La strada” di Federico Fellini e “Sik Sik l’artefice magico” di Eduardo De Filippo. Regia di Andrea Collavino. Con Andrea Collavino e Deniz Ozdogan.
- 22 febbraio – “Romeo + Giulietta”, debutto nazionale. Coreografie di Paolo Mangiola. Con i danzatori della compagnia Random Dance di Londra: Paolo Mangiola, Anna Nowak, Machael-John Harper.
- 17 marzo – “Tre studi per una crocifissione”, Regia di Danio Manfredini. Con Danio Manfredini.
- 19 aprile – “Italianesi” di Saverio La Ruina. Regia di Saverio La Ruina.
- 19 maggio – “Concerto per la legalità“, etnico, folk, jazz, reggae. Con Kalafro, Marinella Rodà e la jazz band.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni: Tel. 3297093091, 0965491911 o via email a info@compagniascenanuda.it.
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