Teatro della Girandola: laboratorio di Tip Tap performer, al via la rassegna Il vento che muove

Il Teatro della Girandola promuove per il prossimo fine settimana 30/31 ottobre e 1 novembre, il laboratorio di “Tip Tap performer” diretto dalla maestra Anna Saragaglia.

Il laboratorio strutturato in tre giorni è rivolto ad attori, professionisti dello spettacolo, circensi, o chiunque sia interessato ad apprendere le tecniche basi del tip tap . Obiettivo principale del lavoro è dare la possibilità ad ogni partecipante di realizzare un numero performativo singolo o di gruppo che contenga non solo elementi di tip tap ma anche altre tecniche performative ( ad esempio: canto- giocoleria- magia- trasformismo-burlesque-recitazione-teatro di figura- bolle di sapone…). Il laboratorio porterà i partecipanti all’apprendimento di alcuni passi di Tip Tap di piccole sequenze ritmiche e di semplici coreografie. Mentre gli ultimi giorni sono rivolti alla creazione delle performance e alla eventuale messa in scena.

E sarà sempre la maestra Anna Saragaglia, con lo spettacolo dal titolo “Le Petit Tap”, a dare vita al primo appuntamento della Rassegna Teatrale “Il vento che muove”, nei giorni venerdi 30 ottobre alle ore 21:00, in replica sabato 31 ottobre alle ore 21:00.

Per informazioni 3207042460 – info@pagliacciclandestini.it

Teatro della Girandola

Indirizzo: via Muratori 2/C, Reggio di Calabria