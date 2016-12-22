Teatro della Girandola: seconda stagione, ‘Il vento che muove’

Da dicembre a maggio spettacoli di compagnie italiane e laboratori per tutte le età nella stagione Il vento che muove diretta artisticamente da Santo Nicito

Il Teatro della Girandola presenta “Il vento che muove” cartellone 2016/2017. “Anche per questa stagione saranno protagoniste realtà artistiche provenienti da tutta Italia – spiega il direttore artistico Santo Nicito – abbiamo voluto spaziare inserendo un cartellone che comprende musica, teatro danza, teatro civile e tanto altro. Una proposta artistica capace di stimolare gli spettatori, una proposta che saprà soddisfare davvero tutti.”

Il calendario degli spettacoli

All’interno della del cartellone ”Il vento che muove” saranno presenti i seguenti spettacoli:

28/29 dicembre ore 21:00

Concerto “MLC” Elias’ Trip Tour

Pianoforte Mario Lo Cascio

Batteria Peppe Costantino

Basso Davide Foti

27/28 gennaio 2017 ore 21:00

Spettacolo “Sumud Filastie”

di e con Giulio Bufo.

Aiuto regia Michela Tamborra

24/25 febbraio 2017 ore 21:00

Spettacolo “Deja vù”

Compagnia Uscite di Emergenza – Roma

con Davide Romeo – Arianna Rinaldi – Marco Cappa Spina

31marzo/1 aprile 2017 0re 21:00

Spettacolo “Suono Rosso”

Compagnia AltroveTeatro – Reggio Calabria

di e con Maria Gurnari e Cinzia Messina.

21/22 aprile 2017 – Ore 21:00

Spettacolo “Storie di ordinaria maternità”

Compagnia MalaUmbra Teatro Regia Carmela De Marte

con Carmela De Marte e Miriam Guinea

assistente alla regia Maddalena Vantaggi

disegno luci Luca Berettoni

teaser video Michele Manuali

5/6 maggio 2017 – ore 21:00

Spettacolo “Femminile Singolare”. Studio per donna sola

Compagnia Officina dei Tratti – Bologna

Drammaturgia Aniello Nigro e Giovanni Manfredini

Regia Luca Sebastiano Scelfo

Laboratori, informazioni e contatti



Oltre agli spettacoli teatrali sono stati programmati moltissimi laboratori rivolti a tutte le età.

Per ulteriori informazioni sulle attività e programmazione del Teatro della Girandola (via Muratori 2/c) è possibile contattare il numero 3207042460 o scrivere all’indirizzo e-mail info@pagliacciclandestini.it