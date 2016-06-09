Arriva ‘Tellabab’, il primo Kebab… alla nutella
Dall'Australia arriva Tellabab, il kebab dolce alla Nutella: pita di doughnut, cioccolato raschiato da uno spiedo, fragole e banana
09 Giugno 2016 - 21:51 | di Pasquale Romano
La cucina oramai si fa sempre più mash up. L’ultima invenzione, che arriva da Sidney, si chiama ‘Tellabab’, trattasi di un kebab alla nutella che unisce la specialità araba con la crema di cacao più famosa al mondo.
La novità che potrebbe incuriosire i golosi è stata inventata al Tella Balls Dessert Bar di Sydney. Particolare l’abbinamento tra il kebab e la Nutella, il Tellabab si candida a rappresentare nel migliore dei modi la nuova frontiera del food, oramai sempre più senza confini o distinzioni.
La pasticceria australiana, nel creare ‘Tellabab’, ha utilizzato l’impasto dei tradizionali doughnut per dare vita a una pita zuccherata, farcita poi con trucioli di cioccolato bianco e al latte raschiati da uno spiedo verticale simile a quello del kebab di carne (chiaramente senza alcuna fonte di calore).
Il tutto viene poi completato con fragole fresche, fettine di banana e – per non farsi mancare nulla – un’abbondante colata di Nutella. Per un’esperienza mistica ad alto valore calorico, che potrete raccontare ai vostri discendenti per generazioni e generazioni. Arriverà anche in Italia, patria della Nutella?
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