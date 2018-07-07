Il 2 luglio 2018 è uscito Tempi Moderni, il nuovo singolo del reggino Manzoo: un reggae ironico sui social network e sui leoni da tastiera

Il 2 luglio 2018 é uscito il singolo del singer Reggino “Manzoo” intitolato “Tempi Moderni”. Giuseppe Simonetta, in arte Manzoo, esordisce nella reggae music italiana, dopo una lunga esperienza nell’ hip hop underground, nel 2016 con l’EP “NEWORDS” prodotto da “Smoking Bros Records” con il quale ha riscosso vari successi e consensi nel panorama nazionale.

Con “Tempi Moderni” Manzoo parla, in maniera ironica, del tema “Social Network” che secondo lui diventa sempre più un PROBLEMA.

Di fatti si é creato un mondo parallelo in cui rifugiarsi e dove tutti si trasformano in super uomini/donne o anche detti leoni da tastiera che vivono in un mondo perfetto e “fatato”, dove gli “amici” sono solo un numero sullo schermo e le uniche cose che contano sono “like e wiews”, ma nella vita reale i problemi sono veri e per risolverli non basta un click.

Difatti si é voluto creare un paradosso in cui si parla di un argomento molto attuale creando questo connubio tra musica e video in cui si racconta questa storia appoggiandola su un reprise di una riddim classica degli anni ’80 e parlando perlappunto dei “Tempi Moderni”.

Il brano é stato prodotto da KATANA SOUND e lo potete trovare nei seguenti canali

Facebook: https://www.facebook.com/katanasoundcrew/

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Soundcloud: https://soundcloud.com/katana-sound-crew