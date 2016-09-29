Tendenza capelli: gli accessori diventano il must del 2017

Gli accessori per capelli si confermano di tendenza anche per il 2017!!

A dimostralo ci sono le nuove collezioni dei più grandi marchi di moda che non hanno assolutamente rinunciato a sfoggiare i più particolari accessori sulle teste delle loro modelle. Da Chanel, Dolce & Gabbana, Moschino e tanti altri le proposte sono molteplici e diverse, ma il risultato è uguale nel messaggio che lascia: mai più senza qualcosa sulla testa!

Anche le ultime sfilate della Milan Fashion Week ci hanno mostrato teste piene di ornamenti che siano fermagli preziosi, fasce, fiori o cerchietti ecco alcune immagini selezionate delle più belle proposte avvistate in passerella da cui lasciarsi ispirare…

Ma non è solo sulle passerelle della moda che gli accessori per capelli sono stati i protagonisti, di recente infatti hanno anche impreziosito gli hairstyles di molte celebrity che li hanno scelti per sfilare sul tappeto rosso del Festival del cinema di Venezia che si è di recente concluso.

Gli accessori più in voga tra tutti? Sembrano essere quelli più preziosi e scintillanti…

DAL BLOG www.muainthecity.blogspot.com