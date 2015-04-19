Teresa Ribuffo espone in Andalusia con “Hogares: secretos y vidas”

L’ artista Scillese Teresa D. Ribuffo

ritorna a Siviglia, nel cuore dell’Andalusia, nella rinomata Galleria Weber Lutgen, con un nuovo progetto espositivo, dal titolo “Hogares: secretos y vidas”: un viaggio nelle luci e nelle ombre del nostro spazio intimo e privato, attraverso quadri, video, installazioni e fotografie.

La mostra a Siviglia fino al 29 maggio

La mostra, inaugurata il 17 Aprile, si potrà visitare fino al 29 maggio, e segna il ritorno della Ribuffo in Spagna, dove la sua proposta artistica sta riscuotendo molto successo. La giovane artista calabrese, infatti, ha già vinto due borse di studio nel 2012 e nel 2013 in Spagna ed è stata selezionata con l’opera Mujeres per l’esposizione “Las Moradas”, inserita nel “Programa Cultural y Turístico de la Comisión Nacional para el V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús del Gobierno de España “, che si terrà ad Avila a Luglio 2015.

Tra le personali e le collettive, ricordiamo “Retratos Andaluces”, presso la Sala Kstelar 22, Delegazione Provinciale di Cultura, Siviglia, Galeria Ramon Puyol, Algeciras, Fondazione Fernando Villalòn, Moron de la Frontera e Sala Tallafigo, Casa della Cultura San Lucar de Barrameda, “Lo hace porque te quiere”, collettiva itinerante Centro de Arte Contemporaneo Alcobendas, Museo dell’ Università di Valladolid, Centro Culturale Gijòn, “Dejame en Paz”, Universidad Carlos III di Madrid, “Permitido Indagar” Alcalá de Henares, “FeminArt”, collettiva internazionale curata da Margarita Aizpuru, fondazione Caja Sol, Siviglia.

Il testo critico sulla mostra

Della mostra “Hogares: secretos y vidas” un estratto del testo in lingua originale di Macarena Nieves Caceres: “Partiendo del símbolo del hogar, como emblema de refugio e intimidad, Teresa Ribuffo nos convida a ir destejiendo nudos de ausencias y melancolías. Nutriendo su trabajo el “principio de integración psicológica” que Gaston Bachelard da a la imagen de la casa. De forma meticulosa y sutil, el propio empuje onírico de la artista, trae a la memoria su particular búsqueda del alma humana en aquello que percibe. Otorgando importancia a objetos que parecieran no ser relevantes en sí, debido a la sencillez y/o prioridad utilitaria que pueda tener una silla, una cama, etc., pero que dotan de fuerza poética todo su trabajo. Tanto sus cuadros, como sus fotografías y vídeos, evocan lo humano del espacio, el lado íntimo y de ensueño del hogar, de las personas que lo habitan, o lo habitaron. De ahí que su mirada se centre en ropas usadas, o recuerdos (postales, ticket, vinilos, etc.) con los que logra, en palabras de Bachelard,…”desandar en nosotros una materia que quiere soñar”. A esta, su morada soñada, suma el rastro invisible que dejamos en los recodos de las cosas. Tanteando secretos que desnudan la existencia misma.”

Galeria Weber Lutgen, Calle Fray Diego de Cádiz, 9, 41003 Sevilla

www.galeria-wl.eu