Dopo il varo delle imbarcazioni nella giornata di giovedì, èscattata nel pomeriggio la competizione della ‘Regata del Mediterraneo’. Nella prima fase della gara, tenutasi venerdì, non erano previste eliminazioni. In questo round, infatti, le otto brigate, divise in due batterie, hanno partecipato ad una sessione di semplice qualificazione, in vista delle semifinali di sabato pomeriggio.

Le brigate in testa nelle qualificazioni

A trionfare sono state le compagini di CUS Bari e Regione Calabria, uniche delegazioni a scendere sotto il muro dei 4 minuti cronometrati, capaci di prevalere, rispettivamente, su comune di Brindisi e Regione Campania. Piùstaccate, poi, le brigate di CUS Palermo, Taranto, Monopoli e Manfredonia che, comunque, potranno rifarsi nella decisiva giornata di sabato, quando si passerà alla fase di eliminazione. Di seguito, inoltre, le classifiche complete ed i tempi ufficiali di questa prima fase di gara, commentata appassionatamente da Carlo Arsese e trasmessa sui seguitissimi canali social de ‘I Tesori del Mediterraneo’:

BATTERIA Nº 1

1º posto – CUS BARI 3:49,30

2º posto – Comune di BRINDISI 4:15,02

3º posto – CUS PALERMO 4:42,2

4º posto – Comune di TARANTO 5:07,08

BATTERIA Nº 2

1º posto – REGIONE CALABRIA 3:54,1

2º posto – REGIONE CAMPANIA 4:21,1

3º posto – Comune di MONOPOLI 4:32,0

4º posto – Comune di MANFREDONIA 5.51,1

Un ampio pubblico di appassionati, bagnanti o semplici curiosi hanno seguito le due manches, tenutesi nello specchio d’acqua dinanzi al Lido Comunale, fra la rada dei Giunchi e quella delle Mura greche. L’attenzione, adesso, in attesa dei sorteggi che stabiliranno gli accoppiamenti per le gare di sabato, si sposta sullo spettacolo che si terrà a partire dalle 21:30 all’Arena dello Stretto.

Lo spettacolo serale all’Arena dello Stretto

Sotto la conduzione della presentatrice RAI Veronica Maya, si esibiranno all’interno dello spettacolo “Salite a Bordo” sul palco allestito nel cuore del Lungomare di Reggio Calabria, il rapper Fred De Palma ed i comici Enzo e Sal di Zelig, senza poi dimenticare la partecipazione delle stesse otto brigate e delle quattordici miss impegnate nel concorso “La Venere del Mediterraneo”.