È fuori il video di “The Italian Dream”, nuovo singolo del rapper reggino SK8 (Esse Kappa Otto) aka Popolare, su un beat prodotto da Alsogood, in freedownload.

La produzione video è stata affidata a Christian Naccarato, che ha curato regia, riprese e montaggio.

Si tratta di un tributo all’amico fighter di Mezzocorona, Marvin Vettori, atleta italiano di MMA (Mixed Martial Arts) combattente nell’Ultimate Fighting Championship (UFC)

Il brano esalta il lottatore italiano (“il più giovane italiano debuttante in UFC”), descrivendone la fatica e la dedizione (“7 giorni su 7 sputo sangue ad ogni allenamento, attento a ogni particolare ad ogni movimento”) e soprattutto sottolineando l’ambizione di chi sa dove vuole arrivare (“e non è un passatempo voglio diventare il king, Il mio nome è Marvin aka The Italian Dream”).

Il video del nuovo brano di Sk8