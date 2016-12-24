Il veglione di Capodanno si trasforma in un omaggio a James Bond: sei ambienti, dj set e Andrea Melchiorre come ospite speciale

di Laura Maria Tavella – Al The Loft il Capodanno si tinge di giallo, o forse sarebbe meglio dire di nero: l’agente segreto più famoso al mondo, James Bond, sarà il filo conduttore di una serata, la più lunga dell’anno, che apre le porte al 2017.

Per una notte , il TheLoft si suddividerà in 6 ambienti, ognuno delle quali prenderà il nome di uno dei romanzi che hanno reso famoso lo storico agente segreto 007:

I sei ambienti ispirati ai film di 007

– SPECTRE ( Dance & EDM )

“Benvenuto,James,è passato tanto tempo…e-finalmente, eccoci qui.

“

Twobrains

Roberto Bajotti from K24 / Emerald

Double J

SKYFALL ( EDM & House )

“Tutti hanno bisogno di un hobby”

“Ah si e qual’è il tuo ?”

“La resurrezione”

Paolo Cammera

Andrea Med

Pasquale Morabito

FROM RUSSIAN WITH LOVE ( Latino )

“E’ pericoloso volare troppo bassi “

Paso Dj

GOLDFINGER ( Sensual )

“Scelga bene le sue battute di spirito ,potrebbero essere le ultime “

Dj Angelatino

MARTINI ( Privèe)

“Un martini.

Shakerato,non mescolato.

“

Benoit Annuit

Francesco Versace

GOLDEN EYE ( Karadance / Anni 90 )

“Avrei dovuto bussare,le chiedo scusa.

“

-UGorilla

L’ospite della serata e come prenotare

E l’ospite scelto per la serata ha proprio l’aspetto di un vero James Bond: Andrea Melchiorre, ex corteggiatore di “Uomini e donne”, sarà la special guest della notte di Capodanno al The Loft.

In più, a tutti i possessori del Ticket per il Veglione di Capodanno sarà rilasciato un Pass valido per il Party di Sabato 6 Gennaio.

Cosa aspetti? Acquista il tuo ticket: le prevendite sono in esaurimento!

Per Info / Prevendite / Tavoli contattare i numeri: 3493184799 (Stefano), 3476465404 (Davide), 3462119998 (Daniele), 3934282559 (Francesco).