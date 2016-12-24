‘The Loft in 007 Spectre’, il Capodanno omaggio all’agente segreto James Bond
Il veglione di Capodanno si trasforma in un omaggio a James Bond: sei ambienti, dj set e Andrea Melchiorre come ospite speciale
24 Dicembre 2016 - 13:40 | di Redazione
di Laura Maria Tavella – Al The Loft il Capodanno si tinge di giallo, o forse sarebbe meglio dire di nero: l’agente segreto più famoso al mondo, James Bond, sarà il filo conduttore di una serata, la più lunga dell’anno, che apre le porte al 2017.
Per una notte , il TheLoft si suddividerà in 6 ambienti, ognuno delle quali prenderà il nome di uno dei romanzi che hanno reso famoso lo storico agente segreto 007:
I sei ambienti ispirati ai film di 007
– SPECTRE ( Dance & EDM )
“Benvenuto,James,è passato tanto tempo…e-finalmente, eccoci qui.
“
- Twobrains
- Roberto Bajotti from K24 / Emerald
- Double J
- SKYFALL ( EDM & House )
“Tutti hanno bisogno di un hobby”
“Ah si e qual’è il tuo ?”
“La resurrezione”
- Paolo Cammera
- Andrea Med
- Pasquale Morabito
- FROM RUSSIAN WITH LOVE ( Latino )
“E’ pericoloso volare troppo bassi “
- Paso Dj
- GOLDFINGER ( Sensual )
“Scelga bene le sue battute di spirito ,potrebbero essere le ultime “
- Dj Angelatino
- MARTINI ( Privèe)
“Un martini.
Shakerato,non mescolato.
“
- Benoit Annuit
- Francesco Versace
- GOLDEN EYE ( Karadance / Anni 90 )
“Avrei dovuto bussare,le chiedo scusa.
“
-UGorilla
L’ospite della serata e come prenotare
E l’ospite scelto per la serata ha proprio l’aspetto di un vero James Bond: Andrea Melchiorre, ex corteggiatore di “Uomini e donne”, sarà la special guest della notte di Capodanno al The Loft.
In più, a tutti i possessori del Ticket per il Veglione di Capodanno sarà rilasciato un Pass valido per il Party di Sabato 6 Gennaio.
Cosa aspetti? Acquista il tuo ticket: le prevendite sono in esaurimento!
Per Info / Prevendite / Tavoli contattare i numeri: 3493184799 (Stefano), 3476465404 (Davide), 3462119998 (Daniele), 3934282559 (Francesco).
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