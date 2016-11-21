The Modernist ospita le opere dell’artista Mirella Nania
Dal 24 al 27 novembre lo showroom The Modernist ospita la personale dell'illustratrice Mirella Nania, tra collage digitali e immagini vintage
21 Novembre 2016 - 11:15 | di Vincenzo Comi
Il 24 novembre, dalle ore 18:30, nello showroom di Via Paolo Pellicano 37 a Reggio Calabria, The Modernist presenta Mirella Nania Solo Show che, dopo il grande successo dell’evento di presentazione del romanzo della scrittrice esordiente Valentina Farinaccio, La strada del ritorno è sempre più corta (Mondadori), costituisce un nuovo, imperdibile, appuntamento che ravviva il panorama culturale della città di Reggio Calabria.
La mostra Mirella Nania Solo Show
Mirella Nania Solo Show è la personale dell’artista Mirella Nania, illustratrice e graphic designer.
Le illustrazioni dell’artista, in mostra presso lo showroom The Modernist dal 24 al 27 novembre prossimi, s’ispirano a uno stile vintage dal sapore quasi metafisico e sono realizzate da un originale mix di fotografie, disegni e caratteri tipografici. L’insieme dei materiali cui attinge il processo creativo dell’artista è costituito da illustrazioni provenienti da vecchi libri, centinaia di riviste e un archivio personale di immagini digitali. L’utilizzo d’immagini d’epoca, nella fattispecie, è una costante dei collage digitali di Mirella Nania che hanno la capacità di trascinare lo spettatore in un mondo fatto di suggestioni dove la dimensione temporale e spaziale si fondono, permettendo a chi osserva di viaggiare a ritroso nel tempo e insieme di proiettarsi nel futuro, muovendosi tra paesaggi immaginari e frammenti di realtà, lasciandosi trascinare dalla capacità propria dell’arte di trasportarci in universi paralleli di bellezza ed emozioni che vale la pena sperimentare.
Chi è Mirella Nania
Mirella Nania è illustratrice e graphic designer e lavora presso lo studio creativo Tycho (Cosenza).
Ha conseguito la laurea in Arti visive e discipline dello spettacolo, indirizzo “Grafica”, presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. Per altre info sull’artista e approfondimenti visita www.mirellanania.it.
Mirella Nania Solo Show – Personale di Mirella Nania Dove The Modernist, via Paolo Pellicano, 37 Reggio Calabria Quando Dal 24 al 27 Novembre 2016 Inaugurazione 24 Novembre, ore 18.30 www.themodernist.com
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