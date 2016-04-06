The Walking Dead: Chi è stato ucciso da Negan?

Il cliffhanger del finale di stagione ha diviso i fan: le ipotesi su Glenn, Daryl, Abraham e gli altri personaggi, tra fumetto e serie tv

di Giada Serranò – È stato trasmesso il finale della sesta stagione di The Walking Dead, la serie tv tratta dagli omonimi fumetti ideati da Robert Kirkman e pubblicati in Italia da Salda Press. L’episodio era particolarmente atteso sopratutto per via dell’entrata in scena dello spietato Negan, il cattivo più cattivo della saga a fumetti. Questo temibile personaggio fa la sua entrata nella storia a fumetti nel numero (americano) #100 del quale esiste anche una edizione italiana.

La puntata dal titolo “Ultimo giorno sulla terra” (Last day on Heart) è stato diretto da Greg Nicotero e scritto da Scott M. Gimple. La produzione ha promesso una spettacolare entrata in scena del cattivissimo Negan, con tanto di morte di uno dei personaggi principali. Nel fumetto Lucille (la terribile mazza chiodata di Negan) si abbatte su Glenn, che è uno dei personaggi più importanti. Tuttavia, gli autori dello show televisivo, fin dall’inizio della serie, si sono discostati dal fumetto.

I casi più eclatanti sono stati:

-Sophia: la figlia di Carol che nel fumetto è viva e vegeta, mentre non lo è nella serie tv;

-Carol: non è un personaggio chiave nel fumetto, è lei a morire perchè diventa pazza e tenta di fare amicizia con uno zombie.

-Abraham: la freccia scagliata da Dwight, che ha colpito Denise, nel fumetto è destinata a lui;

-Andrea: nel fumetto gode di ottima salute (nella serie tv è morta per mano del Governatore) ed ha molte caratteristiche simili a Sasha (come quella di essere un ottimo cecchino).

Per non parlare di Daryl , Sasha e la defunta Beth, che sono personaggi creati appositamente per lo show televisivo. E questa è solo una minima parte di situazioni in cui la produzione si è allontanata dalla storia creata da Kirkman.

Chi ha visto la puntata sa già che Negan, interpretato dal bravissimo Jeffrey Dean Morgan, ha fatto la sua entrata trionfale e ha ucciso uno dei personaggi principali. Chi? La produzione ha deciso di chiudere l’episodio con uno dei cliffhanger più crudeli della storia dei finali di stagione. Mostrando una soggettiva del personaggio mal capitato, evitando così di mostrarci quale è stato il personaggio che ci ha lasciati.

Questo finale ha letteralmente diviso a metà i fan della serie. C’è chi, come me, ha amato (a mente fredda, sul momento avrei voluto distruggere il televisore) la scelta del cliffhanger di fine stagione e chi invece critica questa scelta a spada tratta.

Io l’ho trovata geniale! Credo che in questi mesi si continuerà a parlare molto di questo episodio e aumenterà l’interesse anche per la nuova serie tv, Outcaast, tratta da un’altra storia a fumetti dello stesso autore Robert Kirkman. Geniale sì, ma se e soltanto se, la prima puntata della prossima stagione rispetterà le aspettative. Se a morire non dovesse essere nessuno dei personaggi principali, ne sarei sollevata e delusa allo stesso tempo. Kirkman, nel fumetto, sacrifica un personaggio fondamentale, pronto a diventare padre (sì, è così anche nel fumetto), mi aspetto che anche Gimple, faccia una scelta che sia all’altezza!

Ma, questa suspance non ha impedito ai fan di formulare le ipotesi più creative. I principali personaggi che potrebbero essere morti sembrano essere Daryl, Glenn e Abraham, e ci sono anche diverse teorie a supporto delle ipotesi.

La frase di Negan, che intima a tutti di fare silenzio minacciando Rick di fargli mangiare l’occhio di suo figlio Carl, sembrerebbe salvare entrambi i personaggi.

1) Il più gettonato è senza dubbio Glenn.

È il personaggio che muore nel fumetto e in più, alcuni fan hanno analizzato la prospettiva della ripresa per capire in quale posizione si trovasse il prescelto. Nell’ultima inquadratura non si vede il camper alle spalle di Negan e questo è possibile solo per un personaggio che si trova in uno dei due angoli estremi. Glenn e Daryl, oppure Eugene.

Un fan particolarmente creativo (e con molto tempo a disposizione), ha amplificato e rallentato l’audio delle urla finali, il risultato è molto suggestivo:

2)Daryl.

È uno dei personaggi più amati della serie, pur non essendo presente nei fumetti. Anche per questo motivo il suo destino è sempre incerto. Per la stessa teoria dell’angolazione, Daryl si trova alla sinistra di Glenn, di lato a Rosita. Inoltre, l’attore Norman Reedus ha firmato un contratto, sempre con la AMC, per una serie televisiva tutta sua di sei episodi, intitolata “Ride with Norman Reedus”.

A mio parere, fare fuori Daryl a questo punto dello show, risulterebbe prematuro. Credo che il personaggio abbia ancora molto da dare e un conto in sospeso con Dwight.

3)Abraham.

È un personaggio che io non considero tra i principali o del calibro delle altre due ipotesi che sono i capisaldi dell’intera serie. Il personaggio, nel fumetto, è morto molto prima di arrivare a questo punto della storia, inoltre nelle scorse puntate è stato dedicato molto spazio alle sue vicende personali, specialmente allo sviluppo della love story con Sasha.

4) E se fosse Michonne?

Nessuno ci pensa alla povera cara Michonne, forse perchè, nonostante il suo personaggio entri in un secondo momento rispetto all’inizio della serie (stagione 3), è diventata una presenza importante nello show ed è uno dei personaggi, se non il personaggio, più amato della storia a fumetti e farebbe davvero troppo male vederla perire per mano di Negan. Ma Kirkman ha dichiarato nella sua intervista a Talking Dead, talk show che in America va in onda dopo gli episodi della serie: “Questo episodio parla della perdita di fiducia di Rick e del suo cambio di direzione. Si tratta di fargli toccare il fondo.”

Perciò, se questo è l’obbiettivo, potrebbe davvero essere Michonne a lasciarci.

Ma, mentre i fan cercano di capirci qualcosa, Chandler Riggs (Carl) ci toglie ogni speranza con questo tweet:

“if it makes you feel any better i still don’t know who got killed and it’s been like 6 months since i read the script #whoisit“

Che ci fa capire (se ciò che dice è vero), che neanche gli attori sanno chi è stato ucciso da Negan. Se così fosse allora, l’audio e le inquadrature sarebbero state girate in modo del tutto casuale. Versione che però non coincide con quanto dichiarato da Lauren Cohan (Maggie), che aveva detto di aver pianto leggendo il finale nel copione.

Ma, nonostante tutta la nostra buona volontà nel cercare di dare un senso a tutto questo, in realtà, tutto ciò che possiamo fare è aspettare fino ad ottobre, rimuginando comunque sull’epicità di questa ultima puntata che senza dubbio passerà alla storia, come il finale di stagione più disturbante di sempre.

Grazie Gimple!