Umiliati, stanchi, feriti nell’orgoglio. I tifosi della Reggina non ne possono più

"Siete la vergogna di questa città… società incompetente andate via"

La frattura tra la Reggina e la Curva Sud appare ormai insanabile. Dopo l’ennesima delusione in campionato, il malumore esploso al “Granillo” si è riversato anche sui social, dove la rabbia ha superato ogni limite.

Tra i più duri, il post di Giovanni Filloramo, uno degli ultras storici della Curva Sud:

“…vi contesteremo fino all’eternità… siete voi la vergogna di questa città… società incompetente andate via fino a quando siete in tempo“.

Un sfogo che sintetizza il sentimento diffuso nel settore più caldo del tifo amaranto, che anche ieri non ha risparmiato cori e striscioni contro la dirigenza. Il rapporto tra curva e società sembra ormai definitivamente compromesso.

Sui social si alternano rabbia e rassegnazione: c’è chi parla di strappare l’abbonamento, chi invita a disertare lo stadio. La sensazione comune è quella di aver toccato il fondo, salvo poi scoprire, settimana dopo settimana, che il peggio può sempre arrivare.

Dopo dieci giornate, la classifica parla chiaro: dieci punti di distanza dalla vetta, dieci squadre davanti e la zona play out evitata solo grazie alla differenza reti. Una stagione che sembra già segnata, tra sconfitte, e umiliazioni.

Nel mirino dei tifosi ci sono tutti: dal patron Ballarino, invitato ripetutamente ad andare via, al presidente Minniti, fino al direttore generale Praticò. Anche loro, ieri, bersaglio di contestazioni.

Mister Torrisi prova a tenere accesa la speranza, ma la sensazione generale è che il futuro possa essere ancora più nebuloso del presente.