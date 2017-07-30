“Penso sia necessario finanziare e dare fondi a giovani filmmakers, uomini e donne, a livello di scrittura, tecnico e di regia, come sta succedendo in Messico.

L’Italia ha bisogno di questo. Uno sforzo in quel senso va fatto. Devo farlo anch’io, devo venire di più qui, fare più film, uno sforzo come quello che fanno i festival, grazie ai quali i giovani si notano di più”. Lo ha detto Tim Roth incontrando i giornalisti a Catanzaro nell’ambito del Magna Graecia film festival, diretto da Gianvito Casadonte, presente all’incontro insieme al sindaco, Sergio Abramo.

Roth ha parlato delle sue esperienze come attore con Quentin Tarantino e Giuseppe Tornatore, raccontando una serie di aneddoti ed episodi. “Per me – ha detto Casadonte – avere Tim Roth qui è un sogno che si realizza. Questa è la più grande emozione di quest’anno: avere accanto a me ed ospitare nella mia terra, in Calabria, quello che per me è un vero mito”.

fonte: ansa