Tiro a volo: ‘III Memorial dott. Rino Postorino’ – ‘XIX Trofeo Abbagnara’

Nel suggestivo scenario aspromontano del Campo di Tiro “Baraccone” di Melia si è svolto il terzo Memorial “Dr. Rino Postorino”, anche quest’anno abbinato al Trofeo “Abbagnara” giunto alla diciannovesima edizione, con il patrocinio dell’Ordine dei Medici di Reggio Calabria e dell’Associazione Artemide Calabria guidata dal Dott. Francesco Abbagnara.

Tutti gli appassionati di attività venatoria e tiravolistica hanno avuto da sempre come punti di riferimento due tra i più compianti e apprezzati dirigenti nazionali, personaggi di grande carisma non solo nel mondo sportivo: il Cav. Francesco Abbagnara e il Dott. Rino Postorino. Il primo scomparso da alcuni decenni e il secondo solo pochi anni or sono, ma entrambi vivi nel ricordo dei parenti e degli sportivi.

I partecipanti della manifestazione sportiva di metà settembre hanno ricordato non solo la loro sportività e passione per il tiro a volo, ma soprattutto l’esempio di lealtà e amicizia per le nuove generazioni. Rino Postorino ha lasciato come insegnamento quello di considerare la pratica venatoria e tiravolistica come scuola di vita nel massimo rispetto dell’ambiente che ci circonda.

Formula di gara e partecipazione

La formula della gara, peraltro già collaudata nelle edizioni precedenti, ha riscosso grande successo, riservando trofei di valore sia ai vincitori della classifica generale sia a coloro che si sono affermati nella emozionante prova di finale.

Nonostante la stagione agonistica volgesse al termine, si è registrata una grande partecipazione di tiratori, peraltro accompagnata dal tifo appassionato di un folto pubblico.

Risultati: Trofeo Abbagnara e Memorial Postorino

Il Trofeo Abbagnara ha premiato i migliori tiratori della classifica generale su dodici eliche e ha visto al traguardo una coppia di esperti tiratori a pari punteggio: ha prevalso allo spareggio Giuseppe Princi su Demetrio Rigolino, conquistando così l’ambito Trofeo Abbagnara in cristallo.

Il barrage finale per il Trofeo Postorino ha riservato emozioni sino all’ultimo sparo e ha premiato tre giovanissimi tiratori di categoria Juniores. A trionfare è stato Antonino Morena, impeccabile nella serie finale, davanti a Calarco e Marrara.

Premiazioni e saluti finali

La giornata si è conclusa con la premiazione svolta in un clima di festa, in presenza della famiglia Postorino, e con il brindisi finale e l’augurio di ripetere questa magnifica kermesse nei prossimi anni.