Tom Ford sceglie i tessuti calabresi del Maestro Domenico Caruso

Domenico Caruso, a San Giovanni in Fiore, Cosenza, da generazioni realizza “ozaturi a pizzulune”, “trappigne”, “n’cùllerata”, tessuti di origine greca, spagnola, francese, che hanno reso una bottega di tessitura un’azienda vera e propria, in cui la tradizione si sposa con il gusto etnico e la ricercatezza dei tessuti.

Questo è bastato a convincere lo stilista statunitense Tom Ford,ex direttore creativo di Gucci e di Yves Sain Laurent,ad utilizzare questi stessi tessuti nelle creazioni dei nuovi accessori della nuova collezione: la storica bottega d’arte calabrese, realizzerà, infatti, accessori dai motivi etnici, con una tecnica di tessitura tradizionale.

E non è la prima volta per Domenico Caruso: il discendente della famiglia Caruso, dal 1700 proprietaria di telai di tessiture pregiate, già in passato ha collaborato con Armani e altri designer e stilisti,emergenti e non.