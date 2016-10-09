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Tom Ford sceglie i tessuti calabresi del Maestro Domenico Caruso

Lo stilista statunitense ha scelto la bottega di tessitura di San Giovanni in Fiore per i nuovi accessori, con tessuti dai motivi etnici

09 Ottobre 2016 - 12:43 | di Redazione

Scorcio della bottega di tessitura di Domenico Caruso a San Giovanni in Fiore

Domenico Caruso, a San Giovanni in Fiore, Cosenza, da generazioni realizza “ozaturi a pizzulune”, “trappigne”, “n’cùllerata”, tessuti di origine greca, spagnola, francese, che hanno reso una bottega di tessitura un’azienda vera e propria, in cui la tradizione si sposa con il gusto etnico e la ricercatezza dei tessuti.

Questo è bastato a convincere lo stilista statunitense Tom Ford,ex direttore creativo di Gucci e di Yves Sain Laurent,ad utilizzare questi stessi tessuti nelle creazioni dei nuovi accessori della nuova collezione: la storica bottega d’arte calabrese, realizzerà, infatti, accessori dai motivi etnici, con una tecnica di tessitura tradizionale.

E non è la prima volta per Domenico Caruso: il discendente della famiglia Caruso, dal 1700 proprietaria di telai di tessiture pregiate, già in passato ha collaborato con Armani e altri designer e stilisti,emergenti e non.

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San Giovanni in Fiore Moda
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