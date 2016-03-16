Tom Waits rivive nell’omaggio di Raffaela Siniscalchi Quartet per unica data in Calabria

I tanti appassionati di Tom Waits leggendario cantautore statunitense, artista lasciato in eredità dal ‘900, icona indiscussa dal punto di vista artistico, autore di album di qualità elevatissima, potranno riassaporare la poetica waitsiana, attraverso la performance di Raffaela Siniscalchi ed il suo Quartetto, il prossimo venerdì 18 marzo, alle ore 21 al teatro “Il Piccolo” di Castiglione Cosentino.

Il progetto Waiting 4 Waits

Il progetto, che si intitola “Waiting 4 Waits“, è stato ideato da una straordinaria cantante, Raffaela Siniscalchi, che ha all’attivo una carriera di grande lustro, considerato che la stessa, ha fatto parte per più di dieci anni della “Compagnia della Luna” del Maestro Nicola Piovani col quale ha registrato cd e Dvd. Nel febbraio 2012 ha avuto l’onore di registrare con il Maestro Ennio Morricone per la colonna sonora del film “La Migliore Offerta” di Giuseppe Tornatore vincitore di sei David di Donatello e sei Nastri D’Argento. Nel 2015 sempre col Maestro Morricone ha cantato, insieme alla Roma Sinfonietta, nella colonna sonora del film francese “En mai fait ce qu’il te plait” del regista Christian Carion.

Accanto alle esperienze teatrali abbina, da oltre vent’anni, l’attività di cantante jazz ed etno-jazz che ha svolto affiancando l’esperienza dei live con la registrazione con prestigiosi nomi del panorama jazzistico italiano come Roberto Gatto, Danilo Rea, Paolo Fresu, Gianluigi Trovesi, Bruno Tommaso, Paolo Damiani, Antonello Salis, Gabriele Mirabassi e Michele Rabbia.

Il quartetto in scena a Castiglione Cosentino

Insieme alla Siniscalchi, la sera del 18 marzo, al Piccolo arrivano Massimo Antonietti alle chitarre, Andrea Colella al contrabbasso e Giovanna Famulari al violoncello.

Durante la serata – data unica in Calabria – il quartetto presenterà per la prima volta, il suo progetto discografico, dando inizio alla tournée che li porterà in giro per l’Italia.

Serata da non perdere, durante la quale la Siniscalchi, insieme al suo pubblico, intraprenderà un viaggio nel mondo della canzone di Tom Waits, addentrandosi tra note e parole, ricercandone l’essenza.

Una serata che diventa una tentazione irresistibile, per chi ama Tom Waits. Dopo il concerto, agli ospiti sarà offerta una cena con degustazione di vini, tutto al prezzo di euro 12.

Prevendita dei biglietti e punti vendita

La prevendita dei biglietti è prevista presso:

Botteghino del Teatro

Bar Giò – Via Sicilia, Cosenza

Bar Parise, Via Caloprese, Cosenza

Bar del Centro, Corso della Libertà 134 – Catiglione Cosentino

Bar Colosseo, Via A. Volta, Rende

Antica Pasticceria, Via F.lli Bandiera, Rende

Igt Hitech, Via Miceli – Cosenza

Rivendita Tabacchi 77 Via Marconi, Rende – Città Universitaria

Rifornimento Esso, Strada Provinciale destra Crati, San Pietro in Guarano

Vintage Zone, Via Adige 16, Cosenza