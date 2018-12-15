Il suo gol rimarrà per sempre nella storia della Reggina, essendo stato quello che ha consegnato agli amaranto la vittoria sul Torino e quindi la prima storica promozione in serie A. Tonino Martino non è mai stato un amante del palcoscenico, anche all’interno del rettangolo di gioco il suo era un lavoro di grande corsa e fatica.

Il ritorno a Reggio nel settore giovanile della Reggina

E’ tornato a Reggio Calabria fortemente voluto dal suo caro amico Emanuele Belardi, per iniziare quello che doveva essere un lungo percorso nel settore giovanile della Reggina, invece questa seconda storia è durata molto poco. Le vicende sono ben note a tutti, con il responsabile che ha presentato le dimissioni e quasi tutto il gruppo di lavoro lo ha seguito a ruota.

Nel frattempo Tonino Martino ha frequentato la struttura del Reggio Village, ha conosciuto dirigenti e tecnici e ci rivela che sin dal primo momento l’impatto con la Scuola Calcio Francesco Cozza è stato molto positivo: “In quei primi mesi in cui sono stato qui, non potevo non notare la grande organizzazione di questa società. Dal presidente Nato Martino fino all’ultimo dei collaboratori, un gruppo unito, professionale, una macchina quasi perfetta.

Una squadra di allenatori di livello che insieme alle qualità tecniche, manifestano amore per il proprio lavoro e grandissima umanità. Non appena mi è stata concessa la possibilità di lavorare per questa società, non ho esitato un attimo ad accettare. Il mio percorso iniziale ovviamente è di conoscenza ed in tutti i ragazzi ho trovato ampia disponibilità e collaborazione. Si lavora da professionisti, aiutati pure da una splendida struttura”.