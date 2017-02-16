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Tonnara di Palmi, dove il tempo si è fermato – VIDEO

Sabbia bianca, acqua cristallina e lo scoglio dell'Ulivo: la spiaggia della Tonnara è uno degli angoli più affascinanti della Calabria

16 Febbraio 2017 - 19:05 | di Pasquale Romano

Spiaggia della Tonnara di Palmi

La spiaggia della Tonnara di Palmi è sicuramente uno degli angoli più affascinanti della Calabria. Il nome è sorto circa ai primi del ‘900, e deriva appunto dalla rete che si utilizza per la pesca del pesca spada. Sabbia bianca, acqua limpida e cristallina, la particolarità dello scoglio dell’Ulivo, la roccia che spunta dal mare e sulla quale svetta un albero di ulivo, chiamato ‘Luvareddhra’: questo e altro è la Tonnara di Palmi. La spiaggia, che si affaccia sul mar Tirreno, è tra le località maggiormente prese d’assalto da giovani e famiglie nei mesi estivi. La bellezza e la purezza del luogo è confermata dall’assegnazione da parte di Legambiente di 3 vele blu al comune di Palmi, ponendola cosi al terzo posto in tutta la Calabria.

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