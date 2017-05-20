Tonno Callipo, i “tonnetti” con la rappresentativa calabrese

Freschi campioni regionali under 16 e 18, i vari Sorrenti, Barbuto, Cugliari, Montesanti, Mirenzio e Di Renzo, saranno domani pomeriggio in quel di Corigliano (Provincia di Cosenza) per partecipare al raduno della selezione Regionale in vista del trofeo delle Regioni che si disputerà quest’anno nel prossimo mese di giugno in Trentino Alto Adige. Ultimati momentaneamente gli impegni a livello di club, i giovani giallorossi si sono messi a completa disposizione della federazione regionale .al fine di dare il proprio contributo in vista dell’importante impegno che li aspetta.

Sul fatto di non aver risposto prima d’ora alle convocazioni regionali, il Supervisore Generale Michele Ferraro ha dichiarato:

“I molteplici impegni delle ultime settimane culminate con le due finali di Praia a Mare e Crotone, e qualche ” improvvido” comunicato federale, non ci hanno permesso di rispondere presente alle precedenti convocazioni, in quanto abbiamo ritenuto in quel momento prioritario l’interesse della società, non dando neanche alcun peso alle dichiarazioni senza senso di qualche nuovo esponente esterno facente parte della struttura della federazione regionale appena insediatasi. Gli incontri ed i contatti con i componenti del Comitato Regionale Sestito (presidente), Atteritano (vicepresidente) e Riga (consigliere regionale) sono serviti, qualora ce ne fosse stato bisogno, a chiarire la vicenda ed a sgombrare il campo da qualsivoglia inesistente polemica, ritenendo fondamentale rispondere a loro, e soltanto a loro, del nostro operato passato ed anche presente e futuro. Gli impegni delle finali nazionali, fissati nei primi giorni di giugno, comporteranno dei problemi di presenza che già abbiamo anticipato, ma che all’occorrenza affronteremo con loro come e’ giusto che sia. Come sempre la Tonno Callipo risponderà presente, anche con la propria struttura tecnica e medica qualora ce ne fosse bisogno”.