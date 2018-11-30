Il Top Club è tornato agli antichi fasti. La celebre discoteca situata a Mosorrofa, una delle più storiche e rinomate di Reggio Calabria, dopo la pausa estiva sta registrando il pienone con gli eventi che si tengono il sabato sera.

Centinaia le presenze (non solo da Reggio e provincia ma anche dalla Sicilia) nei party del sabato, grazie anche alla proficua collaborazione con Progetto Salsa. Top Club ogni settimana diventa così la ‘capitale’ dei ritmi latini, grazie alla musica caraibica che permette ai presenti di scatenarsi nelle danze.

E’ un successo che parte da lontano, e che è progredito nel corso degli ultimi anni. Tante le novità che il Top Club ha in serbo per il futuro, a partire da un Capodanno speciale, la cui organizzazione è partita già da alcune settimane.

Evidente la soddisfazione del direttore artistico del Top Club, Sasha Sorgonà: “Siamo contenti dei risultati ottenuti, il lavoro di rilancio della struttura sta dando i suoi frutti. E’ un percorso iniziato tempo fa, e che prevedeva alcuni step in programma. Presto saremo pronti per entrare nel mercato dei ricevimenti, si tratta di un progetto mirato che presenteremo nelle prossime settimane”, sottolinea Sorgonà.