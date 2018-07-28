‘Toponomastica a Pellaro’, la presentazione del libro di Giovanni Marcianò
A Pellaro l'intitolazione di via Francesco Saverio Campolo e, al TarantaWineFest, il libro di Giovanni Marcianò sulle nuove intitolazioni delle strade
28 Luglio 2018 - 07:27 | di Vincenzo Comi
Domani, sabato 28 luglio, alle ore 19.00, si terrà a Pellaro la cerimonia di intitolazione della Via Francesco Saverio Campolo [(1896 – 1941), Medaglia d’Oro al Valore Militare], nell’ambito delle attività di riordino della toponomastica del territorio del Comune di Reggio Calabria.
Alle ore 21.00 nell’ambito delle iniziative previste dal TarantaWineFest, si terrà la presentazione del libro “Toponomastica di Pellaro” scritto dall’urbanista Giovanni Marcianò con la collaborazione del professore Giuseppe Cantarella, Presidente della Commissione Toponomastica, durante la quale verranno illustrate le scelte che l’Amministrazione Comunale ha compiuto per le intitolazioni delle strade del centro di Pellaro.
Prenderanno parte alla serata il Sindaco Giuseppe Falcomatà e l’Assessore Giuseppe Marino.
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