Torna il Rock’n’Roll degli (AllMyFriendzAre)DEAD!

La band reggina è pronta a pubblicare il terzo album Wonders From The Grave e annuncia le prime date dal vivo, tra Bocale, Cariati e Taurianova

La band reggina è ormai prossima all’uscita del terzo album in studio “Wonders From The Grave”, registrato con la collaborazione di Ottavio Leo ai Ludnica Recording Studios di Santa Teresa di Riva (ME) e coprodotto da Overdrive Records con il supporto di LamorfaLab Studio Creativo, ed annuncia i prossimi concerti:

12/08 SUMMERANDOM Calypso Relax – Bocale RC

13/08 La Capannina – Cariati CS

21/08 X° Musica Sottolio – Taurianova RC (+Asino + Paolo Benvegnù)

BIOGRAFIA

Gli (AllMyFriendzAre)DEAD nascono nel 2006, figli della terra del fuoco e di chi fa fuoco, di quella Reggio (Peggio?) Calabria in cui tanto si crea e tanto si distrugge, nell’immaginario rock per eccellenza che se smarrisce la via si sarà così tanto da fare che riuscirà a ritrovarla tra la calura di un territorio in fiamme, desertificato.

(AllMyFriendzAre)DEAD uniscono il Rock al Rockabilly, all’ Horror Rock ai 50’s al garage con attitudine punk e suoni valvolari: calci in culo vintage come quelli di tuo padre, quelli che servono a “ricordarsi di essere carne e sangue, ossia peccatori” (da Debaser).

I dischi della band

Nel 2010 esce il primo album “HELLCOME”, coprodotto da Musica per Organi Caldi, Narcolettica Records e Speed Up, accompagnato dal videoclip del singolo “What Madonna You Want?” che li porta in tour per i due anni a seguire.

Nel 2012 la collaborazione con Overdrive Records porta all’uscita di “BLACK BLOOD BOOM”, il secondo full lenght edito in versione deluxe: vinile 12” + CD + digital download. L’uscita è anticipata dal videoclip di “Donnie B. Good”, prodotto da Made On ed inserito nella rassegna “CampusCinema100” dedicata al poliziottesco all’italiana di Umberto Lenzi e Fernando Di Leo.

Il 2015 è l’anno del terzo album “WONDERS FROM THE GRAVE”, ancora una volta coprodotto con Overdrive Records e con la partecipazioendi LAmorfaLab Studio. Il disco vuole essere un punto importante per la band, come ogni terzo disco, fissando l’approccio diretto, quasi fisico, con la musica e la crescita in fase compositiva acquisita nei quasi 10 anni insieme.

La banda è pronta alla sfida!



Dicono della banda:

“Tarantiniani quanto basta per non diventare una statua di sabbia di Tito & Tarantula e figli di puttana quanto serve per trasformare la loro terra nel Messico della Repubblica Italiana” Franco Lys Dimauro per Black Milk Magazine

“Coltello fra i denti, la pistola in fondina, il plettro in taschino eun’idea fissa in testa: riportare il rock’n’roll alle origini, bagnarlo di surf e fango psych, sporcarlo di high-energy punk rock e attitudine garage e mandare candidamente tutto affanculo” Loud Notes

Gli (AllMyFriendzAre)DEAD sono:

FranTz (voce) – Succo (batteria) – MeltedMan (basso) – El Pez (chitarra) – Gicass (chitarra) – Elmore Penoise (chitarra)

Genere: Turbo Rock’n’Roll

Sounds Like: Beach Boys drinking Sonics drinking Ramones drinking Gun Club drinking Danko Jones, drinking Turbonegro drinking Elvis drinking Miracle Workers, drinking Quentin Tarantino, drinking holy water, drinking…

Label: Overdrive Records, www.over-drive.it, mail: info@over-drive.it

Booking: Poppyficio, www.poppificio.com, mail: rosariolanucara@gmail.com

DISCOGRAFIA

(2007) 24 MINUTES TO GO – PROMO Autoproduzione

(2009) FIVE SONGS – EP Autoproduzione

(2010) HELLCOME – CD Musica per Organi Caldi, Narcolettica, Speed Up

(2012) BLACK BLOOD BOOM – Vinyl 12” + CD, Overdrive Records

(2015) WONDERS FROM THE GRAVE OUT 26/09/2015

COMPILATION

(2010) BUBBLEGUM SLUT MAG n°36 (London Magazine Compilation)

(2010) NEW SOUND INVASION COMPILATION

(2010) ROCCHENROLLA – CHRISTMAS COMP. VOL.1

(2011) STAYPUNK COMPILATION VOL.5

(2015) L’ANGOLO DELLA FOLLIA

(2015) CALABRIAN CITY ROCKERS