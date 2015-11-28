Torna l’apericena targata Sport Village Catona

Reggio Calabria Sabato 28 SPORT VILLAGE CATONA “Novembre e Dintorni”

Torna l’immancabile appuntamento dell’apericena targata SPORT VILLAGE CATONA, dove trascorrere piacevoli momenti in compagnia degustando un menù di prelibatezze fresche e appetitose “Novembre e Dintorni” accompagnato con la degustazione del vino Louis Tête.

Breve Bio

Louis Tête è una delle più antiche Maison Vinicole della regione del Beaujolais del XIX secolo, la quale usa l’uva proveniente dai vigneti con il clima più favorevole nel Beaujolais-Villages, Château des Alouettes, Domain des Jumelles, mentre le cantine sono a Saint-Didier-sur-Beaujeu.

La produzione è nel rispetto dei metodi tradizionali la si si tramanda da generazioni, i vini sono selezionati sono imbottigliati dopo tante attente degustazioni, in maniera tale per garantire la qualità. Per saperne di più Louis Tête sito ufficiale www.tete-beaujolais.com

L’appuntamento di stasera non finisce qui, a seguire cocktail bar e soprattutto tantissima musica col Dj Mirko Sardina dopo le 23.30.

SPORT VILLAGE CATONA

Via Figurella I° tratto, 89135 Reggio Calabria RC TEL 0965 301369