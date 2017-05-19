Torna il reading di Katia Colica e Antonio Aprile “Parole rubate ai sassi”

L’associazione Radici – Magnolia continua la sua attività culturale

L’associazione culturale Radici – Magnolia presenta il reading tratto dai testi di Katia Colica e musicato dagli echi del basso elettrico di Antonio Aprile. Con ingresso libero e gratuito, si svolgerà domenica 21 maggio alle ore 20.30 presso la sede dell’associazione inVia Cafari, Contrada Gagliardi, 10 a Reggio Calabria. Una ballata urbana dove le musiche originali e le parole prendono lentamente il posto delle vite di chi abita percorsi a molti sconosciuti, in una narrazione suggestiva che pone al centro della scena chi è stato messo da parte e dimenticato. Un cammino di sensazioni raccontate in cui si risvegliano i lati oscuri e diventano essi stessi racconto, mentre le musiche che li rimarcano lasciano decantare gli incubi e i sogni di realtà sconosciute e oscure delle metropoli. Approdato in tanti spazi culturali, “Parole rubate ai sassi” torna a Reggio Calabria e nella sede Radici, il laboratorio permanente socio-culturale di eco sostenibilità e consumo critico che si trova nella periferia sud di Reggio Calabria ottenuto da un bene confiscato alla ‘ndrangheta e assegnato nel 2011 alle associazioni culturali GAStretto e Magnolia. Il reading sarà seguito da una apericena-buffet.