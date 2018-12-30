La Segato “sbanca” Taormina, conquistando 7 titoli su 8.

Primo posto per : Primi Calci anno 2011; Primi Calci anno 2010; Pulcini anno 2009; Pulcini anno 2008; Esordienti anno 2007; Under 14 anno 2005; Under 15 anno 2004.

Presente con otto categorie ( circa 100 calciatori ) la Segato riscuote consensi oltre che i titoli sportivi, iniziando dai più piccoli Primi Calci anno 2011 finendo ai più grandi Under 15 anno 2004.

“Abbiamo raccolto con piacere l’invito di Davide Cicero organizzatore dell’evento, Torneo Perla dello Jonio che si è svolto a Taormina nei giorni 27/28 e 29 dicembre, afferma Agostino Cassalia, e di concerto con lo staff tecnico, abbiamo organizzato la chiusura sportiva del 2018, partecipando con tutte le categorie, più di 100 calciatori ( due pullman 55 posti e due pulmini della società). E’ stato veramente un gran bel torneo, ma di questo ne eravamo convinti conoscendo gli organizzatori, siamo particolarmente contenti per il gioco che i nostri calciatori hanno espresso, partendo dai più piccoli, capaci di andare in gol con sette tocchi consecutivi ( custodirò quelle immagini con orgoglio), a dimostrazione del grande lavoro che il nostro meraviglioso staff tecnico sta portando avanti, finendo con gli Under 15, con Peppe Costantino premiato miglior calciatore. Benissimo Primi Calci e Pulcini, eccezionali gli Esordienti anno 2007 a tratti devastanti, ottimo torneo per gli Under 14 sempre vittoriosi senza subire reti e anche qui miglior calciatore Samuele Favasuli”.