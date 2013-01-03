Riepilogo degli Eventi di Capodanno con Citynow.it

Capodanno è passato, ma le memorie delle serate restano vive grazie alle foto immortalate da Citynow.it. Nella notte più lunga dell’anno, alcuni eventi hanno brillato più di altri, attirando l’attenzione di tutti.

Eventi di Spicco della Notte di Capodanno

Il Explo 13, organizzato dalla Wow all’Oasi Village, ha registrato un sold out con 4000 presenze. La location è stata rivisitata con un design innovativo e un uso spettacolare degli spazi, includendo aree come il bordo piscina, terrazze e la sala flambè. Una consolle su piattaforma al centro della piscina coperta, una musica coinvolgente e un’atmosfera di fiamme e colori hanno creato un cocktail di Capodanno difficile da dimenticare.

Al B’art, Nick Maltese e il suo entourage, con la special guest Ema Stocholma e la musica di Antonio Venanzi, hanno offerto una notte memorabile. La musica del B’art ha risonato per le strade di Reggio fino all’alba, culminando con il tradizionale cornetto servito nella tarda prima colazione del nuovo anno.

Per chi ha preferito brindare alla fine dell’anno, l’H224 è stato il luogo di ritrovo per infiniti toast e scambi di auguri, diventando il punto di raccolta per tutti gli appassionati delle celebrazioni di fine anno.

Anche in provincia, il Gioja’s ha registrato il tutto esaurito, riconfermandosi come il locale di punta della provincia di Reggio per fare davvero la differenza.

Gallery Fotografica

Per vedere le foto di tutti questi eventi, visita la Gallery su Citynow.it. Qui sotto, una selezione delle foto più belle delle serate citate.